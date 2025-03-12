Інфляція в США сповільнилася в лютому до 2,8%, посиливши очікування зниження процентних ставок

Інфляція в США в лютому сповільнилася більше, ніж очікувалося, до 2,8%, свідчать дані Міністерства праці, опубліковані 12 березня. Це посилює аргументи на користь зниження процентних ставок Федеральним резервом на тлі ознак уповільнення зростання найбільшої економіки світу, пише FT .

Деталі

Річний індекс споживчих цін у лютому виявився нижчим за 3% у січні та прогноз економістів у 2,9% (опитування Reuters). Базова інфляція зросла на 3,1%, що нижче очікуваних 3,2%.

У лютому найбільше зростання цін зафіксовано в медичних послугах та вживаних автомобілях, знизилися ціни на авіаквитки та нові автомобілі.

Підвищення цін на продукти харчування прискорилося до 2,6% з 2,5%. Ціни на яйця зросли на 10% за місяць, у річному вимірі – на 59%.

Енергоносії в США минулого місяця подешевшали на 0,2% у річному вираженні після зростання на 1% у січні. Бензин подешевшав на 3,1% після зниження на 0,2%.

Нижча, ніж очікувалося, інфляція є позитивним сигналом для ФРС, збільшуючи шанси на зниження ставок. Ринки очікують два зниження цього року з імовірністю третього у 85%.

Водночас сповільнення інфляції та очікування мʼякшої монетарної політики сприяють відновленню ринків після дводенного падіння. Американські фондові індекси зросли: S&P 500 – на 1%, Nasdaq Composite – на 1,7%.

Контекст

Інфляція в США залишається ключовим викликом для економічної політики, адже ФРС намагається стримати зростання цін, не спровокувавши рецесію. Голова ФРС Джером Пауелл наголосив, що на наступному засіданні ставки залишаться в діапазоні 4,25–4,5%, підкресливши вичікувальну позицію. За його словами, ФРС зосереджена на тому, щоб «відокремлювати сигнали від шуму», тобто уникати поспішних рішень, які можуть дестабілізувати економіку.

Ситуацію ускладнює економічна політика адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема запровадження 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію. Ці заходи вже викликали занепокоєння серед бізнесу та фінансових ринків, а також спровокували відповідну реакцію ЄС, який планує запровадити тарифи на американські товари вартістю до €26 млрд.

Економісти та інвестори побоюються, що хаотичне впровадження таких тарифів може посилити інфляційний тиск і загальмувати економічне зростання.