Торговая война. ЕС ответил на пошлины Трампа контрмерами на €26 млрд

Европейская комиссия объявила о контрмерах против новых тарифов США на импорт стали и алюминия из Европейского союза, которые вступили в силу с 12 марта, говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии. Общая сумма контрмер оценивается в €26 млрд.

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США ввели пошлины в размере 25%, затрагивающие европейский экспорт более чем на €18 млрд. Еврокомиссия считает эти тарифы необоснованными и вредными для торговли, бизнеса и потребителей, поскольку они приводят к росту цен. В ответ ЕС разработал план действий в два этапа.

С 1 апреля прекращают действие предыдущие контрмеры против США, введенные в 2018 и 2020 годах. Они касались американских товаров, компенсировавших ущерб от американских пошлин на €8 млрд европейского экспорта.

В середине апреля после консультаций со странами – членами ЕС и бизнесом Еврокомиссия введет новые контрмеры. Они коснутся американских товаров на сумму до €26 млрд, что соответствует экономическому масштабу новых пошлин США.

В то же время ЕС готов к переговорам с США, чтобы найти решение и избежать торговой войны, сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Следующие шаги ЕС – консультации с бизнесом до 26 марта и финализация плана контрмер. Новые ограничения на американские товары планируют ввести в середине апреля.

Меры ЕС будут касаться знаковых американских продуктов, таких как бурбон, джинсы и мотоциклы Harley-Davidson, а также промышленные товары и сельскохозяйственная продукция, в частности птицы и говядины, пишет FT.

Контекст

В феврале Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, отменив договоренности, заключенные его предшественником Джо Байденом с торговыми партнерами США. Эти договоренности позволяли беспошлинный импорт определенных объемов стали и алюминия. В Белом доме объяснили этот шаг как ответ на действия «иностранных игроков», которые, по их словам, наращивают экспорт металлов в Америку и подрывают местных производителей.

Трамп также расширил пошлины на металлы, включив в список широкий перечень товаров, содержащих сталь и алюминий, в частности, теннисные ракетки, велотренажеры, мебель и кондиционеры. Этот шаг является частью более широкого пакета протекционистских мер, которые Трамп ввел после вступления в должность в январе.

11 марта Трамп объявил, что удвоит пошлины на импорт стали и алюминия из Канады до 50%. Однако позже в тот же день он отменил это решение.

Провинция Онтарио в Канаде, которая 10 марта объявила о введении 25-процентных тарифов на экспортируемую в США электроэнергию, решила приостановить эту меру, чтобы снизить напряжение в обоюдных пошлинах.