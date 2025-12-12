Украинская промышленная группа «Интерпайп» подписала соглашение на приобретение румынской компании ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A., специализирующейся на производстве бесшовных стальных труб. Разрешение на приобретение контроля компания Виктора Пинчука попросила у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), свидетельствует повестка дня заседания комитета от 11 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Соглашение с румынским заводом уже подписано, сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе «Интерпайп».
- «Закрытие этой сделки зависит от выполнения специальных условий, включая получение необходимых разрешений от антимонопольных органов и разрешений на прямые иностранные инвестиции», – отметили в пресс-службе.
- В «Интерпайп» уточнили, что до выполнения этих условий обе компании будут продолжать работать отдельно друг от друга и поддерживать свою деятельность в обычном режиме.
- Сумму сделки и другую информацию в пресс-службе не комментируют.
Контекст
ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. – один из ключевых производителей стальных труб в Румынии, являющийся частью международной группы ArcelorMittal. Компания основана как юридическое лицо в 1991 году, хотя производство на площадке в Романе началось еще в 1951 году, пишет румынское Da.zf. Она специализируется на производстве бесшовных стальных труб для нефтяной, газовой, энергетической и строительной отраслей, включая трубы OCTG и линейные трубопроводы по международным стандартам. Предприятие имеет современные мощности для прокатки, термической обработки и нарезания резьбы, а также насчитывает более 330 сотрудников.
Компания была приобретена ArcelorMittal в 2003 году, после слияния Mittal Steel и Arcelor в 2007 году получила современное название ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.. Выручка компании за 2024 год составила €73 млн, чистый убыток составил €8,4 млн, согласно данным RisCo.
«Интерпайп» в первом полугодии 2025 года снизил чистую прибыль на 16,6%, до $107,4 млн, несмотря на рост выручки на 6,8%, до $572,3 млн. Прибыль до налогообложения сократилась на 12,1% ($142,6 млн), операционная – на 17,6% ($142,2 млн).
Наибольшую выручку принесло трубное производство – $436,8 млн (+12,3%), но операционная прибыль в сегменте уменьшилась до $78,3 млн (-6,5%). Выручка железнодорожного сегмента упала до $122,3 млн (-3,9%), а прибыль сократилась более чем вдвое – до $17,8 млн. В стальном сегменте выручка составила $170,6 млн (-5,5%), прибыль – $46,4 млн (-7,9%).
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.