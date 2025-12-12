Украинская промышленная группа «Интерпайп» подписала соглашение на приобретение румынской компании ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A., специализирующейся на производстве бесшовных стальных труб. Разрешение на приобретение контроля компания Виктора Пинчука попросила у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), свидетельствует повестка дня заседания комитета от 11 декабря.

Детали

Соглашение с румынским заводом уже подписано, сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе «Интерпайп».

«Закрытие этой сделки зависит от выполнения специальных условий, включая получение необходимых разрешений от антимонопольных органов и разрешений на прямые иностранные инвестиции», – отметили в пресс-службе.

В «Интерпайп» уточнили, что до выполнения этих условий обе компании будут продолжать работать отдельно друг от друга и поддерживать свою деятельность в обычном режиме.

Сумму сделки и другую информацию в пресс-службе не комментируют.

Контекст

ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. – один из ключевых производителей стальных труб в Румынии, являющийся частью международной группы ArcelorMittal. Компания основана как юридическое лицо в 1991 году, хотя производство на площадке в Романе началось еще в 1951 году, пишет румынское Da.zf. Она специализируется на производстве бесшовных стальных труб для нефтяной, газовой, энергетической и строительной отраслей, включая трубы OCTG и линейные трубопроводы по международным стандартам. Предприятие имеет современные мощности для прокатки, термической обработки и нарезания резьбы, а также насчитывает более 330 сотрудников.

Компания была приобретена ArcelorMittal в 2003 году, после слияния Mittal Steel и Arcelor в 2007 году получила современное название ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.. Выручка компании за 2024 год составила €73 млн, чистый убыток составил €8,4 млн, согласно данным RisCo.

«Интерпайп» в первом полугодии 2025 года снизил чистую прибыль на 16,6%, до $107,4 млн, несмотря на рост выручки на 6,8%, до $572,3 млн. Прибыль до налогообложения сократилась на 12,1% ($142,6 млн), операционная – на 17,6% ($142,2 млн).

Наибольшую выручку принесло трубное производство – $436,8 млн (+12,3%), но операционная прибыль в сегменте уменьшилась до $78,3 млн (-6,5%). Выручка железнодорожного сегмента упала до $122,3 млн (-3,9%), а прибыль сократилась более чем вдвое – до $17,8 млн. В стальном сегменте выручка составила $170,6 млн (-5,5%), прибыль – $46,4 млн (-7,9%).