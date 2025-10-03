Forbes Digital підписка
«Интерпайп» в первом полугодии снизил прибыль на 16,6%, несмотря на рост выручки

Forbes

1 хв читання

Украинская промышленная группа «Интерпайп» в первом полугодии 2025-го сократила чистую прибыль на 16,6%, со $128,7 млн ​​до $107,4 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост выручки на 6,8%, до $572,3 млн, свидетельствует промежуточная отчетность компании.

  • За январь–июнь прибыль «Интерпайпа» до налогообложения сократилась на 12,1%, до $142,643 млн, операционная прибыль снизилась на 17,6%, до $142,227 млн.
  • Наибольшую выручку принес трубный сегмент – $436,8 млн (+12,3% г./г.), однако операционная прибыль в нем уменьшилась до $78,3 млн (-6,5%).
  • Сегмент железнодорожной продукции показал снижение выручки до $122,3 млн (-3,9%), а прибыль – более чем вдвое, до $17,8 млн.
  • В стальном сегменте выручка составляет $170,6 млн (-5,5%), прибыль – $46,4 млн (-7,9%).
  • EBITDA компании за первое полугодие выросла на 27,1%, до $165,6 млн. В частности: трубный сегмент – $85,1 млн (+67,3% г./г.), железнодорожный – $25,7 млн ​​(+1,6%), стальной – $54,9 млн (+1,1%).
  • Денежные средства и их эквиваленты на конец июня – $263,2 млн, что на $29 млн меньше, чем годом ранее.

Контекст

В 2024 году «Интерпайп» увеличил чистую прибыль на 10,9% по сравнению с предыдущим годом – до $280,5 млн, прибыль до налогообложения – до $327,2 млн (+12,2%).

В то же время операционная прибыль снизилась на 6%, до $337 млн. Выручка за 2024 год увеличилась на 6,2%, до $1 млрд 50,4 млн.

В первом квартале 2025 года компания сократила чистую прибыль наполовину.

«Интерпайп» – производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется в более чем 50 стран мира. В 2024 году группа реализовала 511 000 т трубной продукции и 115 000 т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников «Интерпайпа» – около 9500. В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн.

