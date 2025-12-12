Українська промислова група «Інтерпайп» підписала угоду на придбання румунської компанії ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A., що спеціалізується на виробництві безшовних сталевих труб. Дозвіл на набуття контролю компанія Віктора Пінчука попросила в Антимонопольного комітету України (АМКУ), свідчить порядок денний засідання комітету від 11 грудня.
- Угоду з румунським заводом уже підписано, повідомили Forbes Ukraine в пресслужбі «Інтерпайп».
- «Закриття цієї угоди залежить від виконання спеціальних умов, включаючи отримання необхідних дозволів від антимонопольних органів та дозволів на прямі іноземні інвестиції», – зазначили в пресслужбі.
- В «Інтерпайп» уточнили, що до виконання цих умов обидві компанії продовжуватимуть працювати окремо одна від одної та підтримуватимуть свою діяльність у звичайному режимі.
- Суму угоди та іншу інформацію в пресслужбі не коментують.
Контекст
ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. – один із ключових виробників сталевих труб у Румунії, що є частиною міжнародної групи ArcelorMittal. Компанія заснована як юридична особа в 1991 році, хоча виробництво на майданчику в Романі розпочалося ще в 1951 році, пише румунське Da.zf. Вона спеціалізується на виробництві безшовних сталевих труб для нафтової, газової, енергетичної та будівельної галузей, включно з трубами OCTG та лінійними трубопроводами за міжнародними стандартами. Підприємство має сучасні потужності для прокатки, термічної обробки та нарізування різьби, а також налічує понад 330 співробітників.
Компанія була придбана ArcelorMittal у 2003 році, після злиття Mittal Steel та Arcelor у 2007 році отримала сучасну назву ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.. Виторг компанії за 2024 рік склав €73 млн, чистий збиток становив €8,4 млн, згідно з даними RisCo.
«Інтерпайп» у першому півріччі 2025 року знизив чистий прибуток на 16,6%, до $107,4 млн, незважаючи на зростання виторгу на 6,8%, до $572,3 млн. Прибуток до оподаткування скоротився на 12,1% ($142,6 млн), операційний – на 17,6% ($142,2 млн).
Найбільший виторг принесло трубне виробництво – $436,8 млн (+12,3%), але операційний прибуток у сегменті зменшився до $78,3 млн (-6,5%). Виторг залізничного сегменту впав до $122,3 млн (-3,9%), а прибуток скоротився більш ніж удвічі – до $17,8 млн. У сталевому сегменті виторг становив $170,6 млн (-5,5%), прибуток – $46,4 млн (-7,9%).
