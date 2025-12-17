IT-компания MacPaw готовится к полноценному запуску ИИ-ассистента Eney в мае 2026-го. Он должен стать универсальным интерфейсом для взаимодействия пользователей с приложениями MacPaw. Об этом сказал основатель компании Александр Косован в интервью Forbes Ukraine.
Детали
- Первый бета-релиз Eney компания запустила на 17 000 пользователей. Вторая бета-версия, вышедшая 10 декабря, тестируется на аудитории до 100 000 человек, сказал Александр Косован.
- «Наша цель в этом году – проверить ключевые продукты, запустить экосистему, провалидировать бизнес-модель и начать расти», – добавил он.
- В новой второй версии Eney может вести полноценные диалоги, помнить контекст, работать с Google Drive, Calendar и Docs, очищать Mac, управлять встречами и VPN.
- Ключевое отличие второй беты Eney – ассистент работает преимущественно на локальных моделях без передачи данных в облако, что повышает скорость и уровень приватности, говорит Косован. «Качество локальных моделей, которого мы достигли, уже достаточно высокое», – объясняет он.
Контекст
MacPaw– одна из самых крупных продуктовых IT-компаний Украины. Ее основал Александр Косован. Флагманский продукт – софт CleanMyMac, очищающий ноутбуки Apple от лишних файлов. Он генерирует 80% выручки компании. Согласно отчету головной компании группы MacPaw Family Ltd., консолидированная выручка в 2023-м – $84,9 млн.
Многолетнюю зависимость от одного продукта должен изменить Eney, полноценный релиз которого запланирован на конец года. Он ориентирован на пользователей MacBook. Бета-версия появилась 22 мая. «Я ожидаю, что в течение трех лет Eney станет нашим основным бизнесом», – говорил Forbes основатель компании Александр Косован в апреле.
MacPaw начала разработку Eney еще в 2021 году как часть CleanMyMac. После запуска ChatGPT продукт трансформировался в универсальный AI-интерфейс, который должен стать основой новой ИИ-экосистемы компании.
