IT-компанія MacPaw готується до повноцінного запуску ШІ-асистента Eney у травні 2026-го. Він має стати універсальним інтерфейсом для взаємодії користувачів із застосунками MacPaw. Про це сказав засновник компанії Олександр Косован в інтервʼю Forbes Ukraine.
- Перший бета-реліз Eney компанія запустила на 17 000 користувачів. Друга бета-версія, що вийшла 10 грудня, тестується на аудиторії до 100 000 осіб, сказав Олександр Косован.
- «Наша мета цього року – перевірити ключові продукти, запустити екосистему, провалідувати бізнес-модель та почати зростати», – додав він.
- У новій другій версії Eney може вести повноцінні діалоги, пам’ятати контекст, працювати з Google Drive, Calendar і Docs, очищати Mac, керувати зустрічами та VPN.
- Ключова відмінність другої бети Eney – асистент працює переважно на локальних моделях без передавання даних у хмару, що підвищує швидкість і рівень приватності, каже Косован. «Якість локальних моделей, якої ми досягли, уже достатньо висока», – пояснює він.
Контекст
MacPaw– одна з найбільших продуктових IT-компаній України. Її заснував Олександр Косован. Флагманський продукт – софт CleanMyMac, що очищує ноутбуки Apple від зайвих файлів. Він генерує 80% виторгу компанії. Згідно зі звітом головної компанії групи MacPaw Family Ltd., консолідований виторг у 2023-му – $84,9 млн.
Багаторічну залежність від одного продукту має змінити Eney, повноцінний реліз якого заплановано на кінець року. Він орієнтований на користувачів MacBook. Бета-версія з’явилася 22 травня. «Я очікую, що протягом трьох років Eney стане нашим основним бізнесом», – казав Forbes засновник компанії Олександр Косован у квітні.
MacPaw почала розробку Eney ще в 2021 році як частину CleanMyMac. Після запуску ChatGPT продукт трансформувався в універсальний AI-інтерфейс, що має стати основою нової ШІ-екосистеми компанії.
