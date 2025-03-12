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Независимость от ДТЭК. Цифровизация крупнейшего энергохолдинга принесла ІТ-компании Modus X около 2 млрд грн. Как она хочет увеличить цифру в два раза

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

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Штучний інтелект для енергокомпанії ДТЕК: як Modus X заробив 2 млрд грн /Коллаж Анна Наконечная

Modus X – это «дочка» энергохолдинга ДТЭК, разрабатывающая программное обеспечение на заказ. Фото Коллаж Анна Наконечная

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Главный цифровизатор энергохолдинга ДТЭК – дочерняя Modus X. Решения ІТ-компании на основе искусственного интеллекта оптимизируют логистику, прогнозируют производство электроэнергии, прогнозируют поломки на ТЭС и т. д. Сколько денег это экономит ДТЭК?

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Modus X – одна из немногих украинских сервисных ІТ-компаний, чья выручка в 2024-м выросла на 30% – до 1,8 млрд грн, по данным YouControl. Modus X – «дочка» энергохолдинга ДТЭК, разрабатывающая программное обеспечение на заказ. На этого клиента приходится 82% проектов Modus X, по состоянию на март 2025 года.

Для второй по выручке частной компании в рейтинге Forbes Ukraine она создала инструмент для прогнозирования поломок на ТЭС, алгоритм оптимизации логистики и т. д.

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