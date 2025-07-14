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Соглашение о недрах с США. Правительство определило перечни ключевых полезных ископаемых и месторождений

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров Украины утвердил перечни стратегических и критических полезных ископаемых и месторождений для предоставления в пользование через аукционы или соглашения о распределении продукции (СРП). Это ключевой шаг для выполнения соглашения между Украиной и США о недрах, сообщило Министерство защиты окружающей среды.

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Подробности

  • В стратегические полезные ископаемые вошли 11 видов: алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые руды и флюорит. Перечень критических ископаемых включает 28 позиций, среди которых дополнительно – ванадиевые, висмутовые, вольфрамовые, галлиевые, гафниевые, индиевые, редкоземельные, литиевые, оловянные, свинцовые, скандиевые, сурьмяные, теллуровые, цезиевые, цинковые руды и соль калийная.
  • Правительство также определило 60 участков недр стратегического и критического значения для аукционов со специальными разрешениями. Эти участки содержат залежи титановых, литиевых, медных, никелевых, кобальтовых, ниобиевых, бериллиевых, циркониевых руд, соли калийной, флюорита и апатита. Кроме того, 26 участков с залежами ванадиевых, литиевых, титановых, урановых руд и соли калийной будут предоставляться через конкурсы СРП.
  • По данным Минсреды, эти перечни необходимы для реализации украинско-американского соглашения о недрах, что будет способствовать экономическому развитию и укреплению ресурсной базы страны.

Контекст

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании фонда восстановления с распределением участия 50/50. Документ, известный как соглашение о недрах, охватывает критические материалы, нефть и газ и носит финансовый характер. Первоначальный взнос Украины в фонд составляет 50% средств от платы за новые и «спящие» лицензии, а также ренты за добычу полезных ископаемых.

Переговоры по соглашению продолжались несколько месяцев, и, по словам министра экономики Юлии Свириденко, удалось добиться взаимовыгодных условий для обеих сторон. 6 мая Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики рекомендовал ратифицировать соглашение, но 7 мая добавил в преамбулу уточнение, что депутаты не ознакомлены с другими сопутствующими соглашениями.

13 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13256, вносящий изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения. В тот же день Украина завершила все предварительные процедуры, а 23 мая Американо-украинский фонд официально запустили.

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