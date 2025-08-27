Кабінет Міністрів ухвалив рішення про проведення відкритого конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах ділянки «Добра» в Кіровоградській області. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко 27 серпня за результатами позачергового засідання уряду. Доповнено. Мінекономіки опублікувало умови конкурсу.

Деталі

Ухвалене рішення має активізувати розвиток видобутку корисних копалин та залучити інвестиції, зазначила премʼєрка. Вона нагадала, що родовище «Добра» багате на літій, важливий для енергетики й технологій.

Свириденко зазначила, що очікує на інвестора, який не лише видобуватиме ресурси, а й сприятиме створенню в Україні виробництв із доданою вартістю.

Оголошення конкурсу мають опублікувати протягом двох місяців, після чого три місяці прийматимуть заявки, а згодом визначать переможця.

Конкурсні умови

Конкурс на укладення угоди про розподіл продукції щодо ділянки «Добра» відкритий для українських та іноземних компаній, об’єднань юридичних осіб і приватних учасників, які мають достатній фінансовий, технічний ресурс та досвід у сфері видобутку й збагачення корисних копалин.

До участі не допускаються резиденти та компанії з держав-агресорів і юрисдикцій під санкціями, а також ті, хто порушує чинні обов’язки надрокористувача.

Заявка подається у письмовій та/або електронній формі й має містити інформацію про учасника, досвід у надрокористуванні, програму робіт, інвестиційні зобов’язання, заходи з екологічної безпеки та соціального розвитку. Участь у конкурсі потребує сплати внеску у розмірі 500 000 грн.

Оцінювання пропозицій здійснює Міжвідомча комісія за чітко визначеними критеріями: програма робіт і технологічні рішення, розмір і умови інвестицій, пропозиції щодо розподілу продукції, екологічні заходи, рівень фінансового забезпечення, досвід у галузі та план соціальних інвестицій.

Переможець конкурсу УРП укладає угоду з державою строком на 50 років і бере на себе зобов’язання здійснити щонайменше $179 млн інвестицій. Ця сума включає як фінансування геологорозвідки, так і запуск видобутку та збагачення. Додатково угода передбачає дотримання екологічних стандартів, використання українських товарів та робочої сили, а також інвестиції у розвиток місцевих громад.

Контекст

Родовище «Добра», розташоване в Кіровоградській області біля Добровеличківки, є одним із найбільших в Україні за запасами літію: 80-105 млн тонн руди з вмістом 1,1–1,4% Li₂O. Родовище включає дві ділянки: «Станкувате» і «Надія» із загальними запасами близько 1,2 млн тонн літієвої руди. У рудах родовища, крім літію, можуть бути присутні інші цінні метали, зокрема тантал (перспективні та прогнозні запаси – 4700 тонн), ніобій (8200 тонн), рубідій (104 000 тонн), берилій (22 000 тонн), олово (4400 тонн) та цезій (8000 тонн).

Літій – рідкісноземельний метал, що застосовується у виробництві акумуляторів для електромобілів, смартфонів, ноутбуків, а також у хімічній, медичній, аерокосмічній промисловості, ядерній енергетиці та секторі відновлювальних джерел енергії.

Раніше The New York Times писала, що Україна розпочала підготовку до тендеру на розробку літієвого родовища «Добра» в Кіровоградській області. Це перший крок після підписання угоди зі США про стратегічне партнерство у сфері видобутку критично важливих корисних копалин.

Домовленості передбачають залучення приватних інвесторів до розробки українських надр, що сприятиме зміцненню ланцюгів постачання сировини для енергетичного переходу та розвитку електромобільності.

Проєкт може стати частиною ініціатив Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови як пілотна програма спільного інвестування. Видобуток літію відкриває для України перспективи інтеграції у глобальні виробничі ланцюги в умовах переходу до зеленої енергетики.