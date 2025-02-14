Кабмин возложил функции КРАИЛ на Минцифры

Кабинет Министров передал Министерству цифровой трансформации функции формирования и реализации госполитики в сфере азартных игр и лотерей, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Ранее эти полномочия выполняла Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Ключевые факты

Согласно решению, на Минцифры возложены функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.

Положение о Министерстве цифровой трансформации правительство дополнило нормами о возложении на ведомство новых задач и полномочий.

Минцифры передали финансирование, предусмотренное КРАИЛ в 2025 году. На программу «Руководство и управление в сфере цифровой трансформации» выделили 14,3 млн грн, которые КРАИЛ должна получить по программе «Руководство и управление в сфере регулирования азартных игр и лотерей».

Контекст

4 апреля 2024 года профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о ликвидации КРАИЛ и передаче ее функций Министерству цифровой трансформации.

27 ноября Комитет ВР по вопросам финансов поддержал законопроект №9256-д, направленный на борьбу с игровой зависимостью и усовершенствование регулирования азартных игр в Украине.

4 декабря Верховная Рада приняла этот законопроект во втором чтении, что предусматривает ликвидацию КРАИЛ.

18 декабря Офис генпрокурора задержал главу КРАИЛ Ивана Рудого за пособничество государству-агрессору из-за связей с онлайн-казино, принадлежащих гражданам РФ. В рамках расследования правоохранители провели обыски, изъяли документы, электронные носители, деньги и наркотики.

6 января этого года президент Владимир Зеленский подписал закон №4116-IX, который усиливает государственное регулирование азартных игр и вводит новые ограничения. Документ предусматривает: ликвидацию КРАИЛ, запрет рекламы азартных игр, кроме ночного времени на телевидении и радио, в изданиях для лиц 21+ и на платформах и в поисковых системах с соответствующей целевой аудиторией, усиление правил финансовых расчетов, запрет на рекламные звонки и СМС-сообщения от организаторов азартных игр.