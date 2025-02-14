Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Кабмин возложил функции КРАИЛ на Минцифры

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes
Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров передал Министерству цифровой трансформации функции формирования и реализации госполитики в сфере азартных игр и лотерей, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Ранее эти полномочия выполняла Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • Согласно решению, на Минцифры возложены функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.
  • Положение о Министерстве цифровой трансформации правительство дополнило нормами о возложении на ведомство новых задач и полномочий.
  • Минцифры передали финансирование, предусмотренное КРАИЛ в 2025 году. На программу «Руководство и управление в сфере цифровой трансформации» выделили 14,3 млн грн, которые КРАИЛ должна получить по программе «Руководство и управление в сфере регулирования азартных игр и лотерей».

Контекст

4 апреля 2024 года профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о ликвидации КРАИЛ и передаче ее функций Министерству цифровой трансформации.

27 ноября Комитет ВР по вопросам финансов поддержал законопроект №9256-д, направленный на борьбу с игровой зависимостью и усовершенствование регулирования азартных игр в Украине.

4 декабря Верховная Рада приняла этот законопроект во втором чтении, что предусматривает ликвидацию КРАИЛ.

18 декабря Офис генпрокурора задержал главу КРАИЛ Ивана Рудого за пособничество государству-агрессору из-за связей с онлайн-казино, принадлежащих гражданам РФ. В рамках расследования правоохранители провели обыски, изъяли документы, электронные носители, деньги и наркотики.

6 января этого года президент Владимир Зеленский подписал закон №4116-IX, который усиливает государственное регулирование азартных игр и вводит новые ограничения. Документ предусматривает: ликвидацию КРАИЛ, запрет рекламы азартных игр, кроме ночного времени на телевидении и радио, в изданиях для лиц 21+ и на платформах и в поисковых системах с соответствующей целевой аудиторией, усиление правил финансовых расчетов, запрет на рекламные звонки и СМС-сообщения от организаторов азартных игр.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні