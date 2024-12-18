Задержание руководителя КРАИЛ. Офис генпрокурора и ГБР рассказали подробности дела (фото)

Офис генпрокурора подтвердил задержание главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого за пособничество государству-агрессору через связи с онлайн-казино, владельцами которых являются граждане РФ, сообщила пресс-служба 18 декабря.

Ключевые факты

Рудой был задержан в рамках расследования дела по факту незаконного функционирования на территории Украины онлайн-казино, фактическими владельцами которого являются граждане РФ.

Правоохранители провели обыски по местам его жительства, работы и в автомобилях, изъяли флеш-носители, черновые записи и другие документы, ноутбуки, телефоны, наркотические средства, денежные средства.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в больших размерах без цели сбыта (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 УК Украины), а также избрание меры пресечения.

Фото: Офис генпрокурора Фото Офис генерального прокурора/gp.gov.ua Фото: ДБР Фото: ДБР Предыдущий слайд Следующий слайд

По данным следствия, Рудой, в соответствии со своими обязанностями, должен не допускать к организации и проведению азартных игр и лотерей лиц, связанных с государством-агрессором.

По версии следователей, из-за действий главы КРАИЛ представители коммерческой структуры, связанные с РФ, получили лицензию по организации азартных игр в сети интернет и способствовали государству-агрессору.

В дальнейшем Рудой, якобы получив информацию от ряда госорганов о связях коммерческой структуры с РФ, умышленно не принимал меры по лишению соответствующей лицензии, обеспечивая продолжение деятельности онлайн-казино, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По информации ГБР, многочисленные экспертизы показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые являются клиентами казино, могли легко попасть к россиянам. ГБР было установлено, что человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществлял финансирование ветеранов так называемой «СВО». А собственно онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

Контекст

5 декабря ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино. Им инкриминируют отмывание российских денег и пособничество государству-агрессору. Председатель АРМА Елена Дума сообщила, что речь идет об онлайн-казино Pin-Up. Ранее в рамках этого дела в распоряжение АРМА передали 2,6 млрд грн.

ГБР заявило, что получило факты пособничества представителей онлайн-казино государству-агрессору. В частности, документально подтвердились связи компании с представителями РФ, российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес действовал под прикрытием подследственных бюро субъектов, отметило следствие.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года.