Кабмін поклав функції КРАІЛ на Мінцифри

Кабінет Міністрів передав Міністерству цифрової трансформації функції формування та реалізації держполітики у сфері азартних ігор і лотерей, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Раніше ці повноваження виконувала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Ключові факти

Згідно з рішенням, на Мінцифри покладено функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерейній сфері.

Положення про Міністерство цифрової трансформації уряд доповнив нормами щодо покладення на відомство нових завдань та повноважень.

Мінцифри передали фінансування, яке було передбачене КРАІЛ у 2025 році. На програму «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації» виділили 14,3 млн грн, які КРАІЛ мала отримати за програмою «Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей».

Контекст

4 квітня 2024 року профільний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ та передачу її функцій Міністерству цифрової трансформації.

27 листопада Комітет ВР з питань фінансів підтримав законопроєкт №9256-д, спрямований на боротьбу з ігровою залежністю та вдосконалення регулювання азартних ігор в Україні.

4 грудня Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у другому читанні, що передбачає ліквідацію КРАІЛ.

18 грудня Офіс генпрокурора затримав голову КРАІЛ Івана Рудого за пособництво державі-агресору через зв’язки з онлайн-казино, що належать громадянам РФ. У межах розслідування правоохоронці провели обшуки, вилучили документи, електронні носії, гроші та наркотики.

6 січня цього року президент Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX, який посилює державне регулювання азартних ігор і запроваджує нові обмеження. Документ передбачає: ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами азартних ігор, окрім нічного часу на телебаченні та радіо, у виданнях для осіб 21+ та на платформах і в пошукових системах із відповідною цільовою аудиторією, посилення правил фінансових розрахунків, заборону на рекламні дзвінки та СМС-повідомлення від організаторів азартних ігор.