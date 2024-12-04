Верховная Рада проголосовала за ликвидацию КРАИЛ и усиление контроля над игорным рынком

Законопроект был предложен в ответ на петицию, указывающую на «вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и обществу».

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9256-д, предусматривающий ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк. За законопроект проголосовали 239 народных депутатов.

Подробности

До 1 апреля 2025 вместо КРАИЛ планируют создать новый уполномоченный орган и определить министерство, которое будет отвечать за формирование политики в сфере игорного бизнеса и лотерей. Также предполагается внедрение механизмов блокировки доступа к нелегальным игорным сайтам и приложениям.

Документ запрещает рекламу азартных игр, за исключением определенных случаев: ночная реклама на телевидении и радио, реклама в изданиях для аудитории старше 21 года, а также на платформах с соответствующей целевой аудиторией.

Реклама азартных игр не может содержать предложения компенсаций за участие, посылать сообщения или совершать звонки неопределенной аудитории, а также предоставлять бонусы вместо внесения ставки.

В рекламе запрещено использовать военных, волонтеров, известных лиц и тематику войны.

Документ предусматривает, что лицензии не могут получать бывшие владельцы или должностные лица игорных компаний с налоговыми или лицензионными долгами.

Финансовые расчеты должны производиться исключительно через банковские счета, а использование других платежных услуг запрещено. Исключение составляет спонсорство в спорте, другое спонсорство азартных игр также под запретом.

Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: от требований к репутации до запрещения отношений со страной-агрессором.

Документ устанавливает лимиты на расходы и время игры, обязывает делать перерывы, а также вводит «контрольные закупки» с видеофиксацией. Кроме того, запрещается принимать ставки в кредит или с отсрочкой оплаты.

Контекст

В 2020 году игровая индустрия в Украине получила легальный статус, когда была создана КРАИЛ, занимающаяся выдачей лицензий на игорный бизнес. Лицензии имеют ежегодные платежи: для интернет-казино это 23,4 млн грн, для букмекеров – 108 млн грн, для онлайн-покера – 6 млн грн.

1 февраля 2024 года Комитет Верховной Рады по финансам поддержал законопроект, предусматривающий ликвидацию КРАИЛ и автоматизацию процесса выдачи лицензий на азартные игры.

В конце марта военнослужащий 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко зарегистрировал петицию, в которой призвал президента обратить внимание на ущерб, который игорный бизнес наносит армии и обществу. Петиция быстро набрала более 26 000 подписей.

После этого президент поручил соответствующим органам провести анализ онлайн-казино и разработать соответствующие меры. 2 апреля президент анонсировал введение контроля за онлайн-казино.

4 апреля 2024 года комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о ликвидации КРАИЛ и передаче ее функций Минцифре.

27 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал законопроект №9256-д, целью которого является борьба с игровой зависимостью и усовершенствование регулирования азартных игр в Украине.