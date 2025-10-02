Міністерство фінансів готує законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на оборону приблизно на 300 млрд грн. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Деталі

Реєстрація законопроєкту очікується на початку жовтня, але внесення змін до бюджету стане можливим лише після остаточного погодження Єврокомісією використання 6 млрд євро з ERA Loans (відсотки з заморожених російських активів) на операційні потреби сектору оборони – зокрема, зарплати військовим.

Попри тимчасову нестачу коштів, затримок виплат військовим не буде – уряд покриває касові розриви за рахунок розміщення ОВДП, наголосила Підласа.

Верховна Рада має ухвалити зміни до бюджету до 1 листопада, аби уникнути ризиків із фінансуванням армії в кінці року.

Потреба у додаткових 300 млрд грн на оборону почала накопичуватись ще з початку року. Через недостатнє постачання зброї від партнерів, частину довелося купувати за власні кошти, уточнила Підласа в інтервʼю «РБК-Україна».

Це спричинило використання ресурсів, які були заплановані на зарплати військовим. Крім того, зросли видатки на соціальне забезпечення військовослужбовців та їхніх родин. Соціальні програми фінансуються за рахунок міжнародної допомоги (грантів і кредитів), тому ці кошти не можна перенаправити на оборону. Різати інші видатки у межах оборонного сектора теж малоефективно – таких великих резервів там немає.

Україна переконує партнерів, що фінансування зарплат військовим – критично важливе, і просить дозволити витрачати ERA Loans саме на це. На відміну від прямих податкових коштів країн ЄС, використання відсотків від заморожених російських активів є політично прийнятнішим рішенням для європейців. Україна також веде перемовини з окремими країнами (наприклад, Британією) щодо можливості грантової допомоги не лише на зброю, а й на грошове забезпечення армії.

Контекст

Видатки кошторису 2025 року вже переглядали в липні, збільшивши фінансування оборони на додаткові 400 млрд грн.

19 вересня міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті зазначив, що Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді ще раз переглянути державний бюджет на 2025 рік. «Є ймовірність, що ми вимушені будемо міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки й оборони. Це рішення викликане ситуацією на полі бою», – сказав тоді міністр.

Попередній прогнозований дефіцит бюджету на 2026 рік – понад $18 млрд. Єдине реалістичне джерело покриття цього дефіциту – так званий репараційний кредит від ЄС, США і Великої Британії (фінансування з конфіскованих чи заморожених російських активів). Цей механізм – план «А» як для України, так і для Єврокомісії, говорить Підласа.

У проєкті бюджету-2026 закладено 60 млрд грн від так званої детінізації економіки. Ці гроші зараховані до спецфонду на оборону, але не розписані під конкретні видатки. Підласа каже, що сподівається на реальні надходження, хоча визнає, що це ризикована стаття доходів.