Кабінет Міністрів схвалив зміни до держбюджету-2025, якими до кінця року на потреби оборони планують спрямувати додаткові 324,7 млрд грн. Основним джерелом цієї суми є €6 млрд від Європейського Союзу в рамках ініціативи G7 ERA, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Деталі

«Уряд схвалив зміни до бюджету 2025, де збільшують гроші на армію. Додатково видатки загального бюджету цього року пропонується збільшити на +317 млрд грн», — повідомив першим народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

За його словами, крім збільшення видатків загального фонду, пропонується доповнити закон про бюджет нормою, яка дозволить Кабміну, як виняток, самостійно скорочувати видатки за одними напрямами і збільшувати за іншими – а саме, оборонними.

Законопроєкт пропонує доповнити держбюджет статтею 58, яка дозволяє Кабміну наприкінці 2025 року, як виняток із норм Бюджетного кодексу, скорочувати видатки за окремими програмами та спрямовувати кошти на потреби Міноборони – зокрема на забезпечення ЗСУ, закупівлю й модернізацію озброєння та розвиток оборонно-промислового комплексу.

До кінця року на оборону буде спрямовано додатково 324,7 млрд грн, уточнила премʼєр-міністерка Свириденко. За її словами, із 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд грн – Міноборони, зокрема: 202 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців; 100 млрд грн – на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів – зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів; 8 млрд грн – на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

Основне джерело фінансування збільшених видатків – це €6 млрд (294,3 млрд грн) від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), зазначила Свириденко.

Майже 30 млрд грн – це додаткові доходів бюджету, економія на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.

«Тепер наступний крок – за народними депутатами. Сподіваємося на оперативне ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді, щоб забезпечити підтримку Сил Оборони України», – зазначила премʼєр-міністерка.

Контекст

19 вересня міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті зазначив, що уряд запропонує Верховній Раді ще раз переглянути державний бюджет на 2025 рік. «Є ймовірність, що ми вимушені будемо міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки й оборони. Це рішення викликане ситуацією на полі бою», – сказав тоді міністр.

Мінфін готує законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на оборону приблизно на 300 млрд грн, завдяки чому вдасться уникнути затримок із виплатами військовослужбовцям, повідомляла 2 жовтня голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція «Слуга народу»). Але вони набудуть чинності лише після остаточного схвалення Єврокомісією використання 6 млрд євро кредиту ERA Loans на операційні потреби ЗСУ.

Законопроєкт про перерозподіл коштів парламент має ухвалити до 1 листопада, щоб забезпечити своєчасні виплати військовим. Підласа запевнила: затримок не буде, адже уряд покриває тимчасові розриви ліквідності за рахунок продажу ОВДП.

Видатки кошторису 2025 року вже переглядали в липні, збільшивши фінансування оборони на додаткові 400 млрд грн.