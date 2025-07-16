Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Верховная Рада одобрила увеличение оборонных расходов на 412,4 млрд грн

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13439-3 об изменениях в госбюджет 2025 года, увеличивающий расходы на оборону на 412,4 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • В первом чтении законопроект поддержали 257 депутатов. Проект предлагает увеличить расходы на оборону на 412,4 млрд грн, из которых 215,9 млрд грн предлагается направить на закупку и производство оружия и военной техники в Украине.

Контекст

Правительство предлагает увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в текущем году на 412,4 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на нужды Минобороны, более 100 млрд грн – Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки.

Еще 6,3 млрд грн планируется направить Минцифры, в том числе для развития оборонных инноваций.

Источники покрытия этих расходов – увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований.

За первые пять месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины около 1 трлн грн. «Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше», – сказал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні