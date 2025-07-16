Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13439-3 об изменениях в госбюджет 2025 года, увеличивающий расходы на оборону на 412,4 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Подробности

В первом чтении законопроект поддержали 257 депутатов. Проект предлагает увеличить расходы на оборону на 412,4 млрд грн, из которых 215,9 млрд грн предлагается направить на закупку и производство оружия и военной техники в Украине.

Контекст

Правительство предлагает увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в текущем году на 412,4 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на нужды Минобороны, более 100 млрд грн – Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки.

Еще 6,3 млрд грн планируется направить Минцифры, в том числе для развития оборонных инноваций.

Источники покрытия этих расходов – увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований.

За первые пять месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины около 1 трлн грн. «Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше», – сказал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.