Кабмин вдвое снизил квоты на экспорт сахара и мяса птицы на 2025 год

Кабинет Министров утвердил объемы квот на 2025 год и перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию.

Ключевые факты

Квота на экспорт сахара на 2025 год составляет 107 238 т против 262 600 т в 2024 году.

Квота на мясо птицы – 55 536 т против 132 300 т в 2024-м. Объем квоты на мясо и субпродукты индеек также уменьшили вдвое – до 1565 т.

Постановление продолжает на 2025 год лицензирование экспорта пшеницы, подсолнечника, рапса и кукурузы в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу.

Контекст

Всего за 11 месяцев 2023–2024 маркетингового года было экспортировано 689 000 т сахара, из которых 307 000 т – в страны ЕС, сообщало Минагрополитики.

За январь–ноябрь 2024 года объем перевалки грузов в морских портах достиг почти 90 млн т, превысив прошлогодний показатель на 70%, по данным АМПУ. Аграрная продукция составляет большинство грузопотока – 55 млн т.

За девять месяцев 2024 года Украина экспортировала: 25,2 млн т кукурузы (+16,2% по сравнению с 2023 годом), 16 млн т пшеницы (+42,4%), 4,6 млн т подсолнечного масла, 6 млн т шрота, 334 000 т мяса птицы на сумму $708 млн, а также 82 000 т соков на $160 млн (+65%).