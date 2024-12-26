Кабмін удвічі зменшив квоти на експорт цукру та м’яса птиці на 2025 рік

Кабінет Міністрів затвердив обсяги квот на 2025 рік і перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Про це йдеться у відповідній постанові . Рішення було прийняте на засіданні уряду 24 грудня.

Ключові факти

Квота на експорт цукру на 2025 рік становить 107 238 т проти 262 600 т у 2024-му.

Квота на м’ясо птиці – 55 536 т проти 132 300 т у 2024-му. Обсяг квоти на м’ясо та субпродукти індиків також зменшили удвічі – до 1565 т.

Постанова продовжує на 2025 рік ліцензування експорту пшениці, соняшнику, ріпаку та кукурудзи до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

Контекст

Загалом за 11 місяців 2023–2024 маркетингового року було експортовано 689 000 т цукру, з яких 307 000 т – до країн ЄС, повідомляло Мінагрополітики.

За січень–листопад 2024-го обсяг перевалки вантажів у морських портах досяг майже 90 млн т, перевищивши минулорічний показник на 70%, за даними АМПУ. Аграрна продукція становить більшість вантажопотоку – 55 млн т.

За дев’ять місяців 2024 року Україна експортувала: 25,2 млн т кукурудзи (+16,2% порівняно з 2023 роком), 16 млн т пшениці (+42,4%), 4,6 млн т соняшникової олії, 3,6 млн т шроту, 334 000 т м’яса птиці на суму $708 млн, а також 82 000 т соків на $160 млн (+65%).