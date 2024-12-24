Кабмин утвердил лицензирование экспорта и импорта товаров в 2025 году и объемы квот

Кабинет Министров утвердил перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квоты на 2025 год, сообщает Минэкономики. Решение было принято на заседании правительства 24 декабря.

Ключевые факты

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в качестве примера приводит ситуацию, как после оккупации Соледара российскими войсками на украинском рынке сохраняется дефицит пищевой соли, поэтому правительство продлило режим лицензирования и квотирования экспорта этой продукции.

«Как только внутренний рынок станет профицитным, такие ограничения будут отменяться», – объяснил он.

Правительство утвердило лицензирование и квотирование экспорта: золота, серебра и лома драгоценных металлов, коксующегося угля (только марки «К»), мазута и природного газа украинского происхождения.

Что касается импорта, то лицензироваться и квотироваться будут озоноразрушающие вещества и фторированные парниковые газы, а также оборудование и товары, которые могут содержать их.

Постановление также продлевает на 2025 год лицензирование экспорта отдельных видов агропродукции (зерновых и масличных) в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, а в пределах ранее определенной квоты устанавливается режим лицензирования и квотирования экспорта сахара и мяса птицы в страны ЕС.

Контекст

Украина увеличила экспорт товаров на 36,2% в январе–сентябре 2024 года, достигнув 99,3 млн т против аналогичного периода 2023 года, сообщили в Минэкономики.

Основной частью экспорта остаются аграрные продукты. За девять месяцев текущего года Украина экспортировала: 25,2 млн т кукурузы (+16,2% по сравнению с 2023 годом), 16 млн т пшеницы (+42,4%), 4,6 млн т подсолнечного масла, 6 млн т шрота, 334 000 т мяса птицы на сумму $708 млн, а также 82 000 т соков на $160 млн (+65%).

1 декабря Кабинет Министров отменил режим лицензирования экспорта зерновых, бобовых, масличных культур и подсолнечного масла. Такое решение приняли, чтобы предотвратить двойной контроль со стороны государства, поскольку с 1 декабря заработает автоматический режим контроля, объяснил Тарас Качка. Лицензии ввели год назад, чтобы бороться с теневым рынком и невозвратом валютной выручки в страну.

В Минэкономики уточнили, что лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу остается без изменений.