Кабмин запустил программу льготных кредитов для производителей оружия и военной техники

Кабинет Министров 5 ноября принял постановление, согласно которому украинские производители вооружения и военной техники получат доступ к программе льготных кредитов. Об этом сообщил министр стратегических отраслей экономики Герман Сметанин. Правительство ожидает, что производители смогут производить больше оружия и быстрее поставлять его на фронт.

Ключевые факты

Процентная ставка для производителей будет составлять 5%, остальные проценты будут оплачены государством. На реализацию программы до конца года предусмотрено 263,4 млн грн.

Размер кредита – до 100 млн грн на оборотный капитал до трех лет и до 500 млн грн на инвестиционные проекты до пяти лет.

Средства можно использовать для разработки, изготовления, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения, которые используются для удовлетворения потребностей Сил обороны.

Программа будет доступна предприятиям, которые Минстратегпром уже определил критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.

Контекст

Украинские производители вооружения давно ожидают принятия программы. Из-за закрытого экспорта, нестабильных заказов и нехватки финансирования компании чаще прибегают к релокации за границу. «На третьем году войны ВПК – единственная отрасль украинской экономики, не имеющая доступа к дешевым деньгам», – рассказывал в сентябре Владислав Бельбас, гендиректор «Украинской бронетехники», самого крупного частного производителя вооружения в Украине.

В бюджете до конца года на кредитование ВПК заложили 260 млн грн, планы на следующий – 2,5 млрд грн. Программа будет работать по аналогу кредитной «5-7-9». Больше о программе читайте в материале Forbes Ukraine.