Кабмін запустив програму пільгових кредитів для виробників зброї та військової техніки

Кабінет Міністрів 5 листопада ухвалив постанову, за якою українські виробники озброєння й військової техніки матимуть доступ до програми пільгових кредитів. Про це повідомив міністр стратегічних галузей економіки Герман Сметанін. Уряд очікує, що виробники зможуть виробляти більше зброї й швидше поставляти її на фронт.

Ключові факти

Відсоткова ставка для виробників становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена державою. На реалізацію програми до кінця року передбачено 263,4 млн грн.

Розмір кредиту – до 100 млн грн на оборотний капітал до трьох років, і до 500 млн на інвестиційні проєкти до пʼяти років.

Кошти можна використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення, які використовуються для задоволення потреб Сил оборони.

Програма буде доступною для підприємств, які Мінстратегпром уже визначив критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

Контекст

Українські виробники озброєння давно очікують на її прийняття. Через закритий експорт, нестабільні замовлення та брак фінансування компанії частіше вдаються до релокації за кордон. «На третьому році війни ВПК – єдина галузь української економіки, що не має доступу до дешевих грошей», – розповідав у вересні Владислав Бельбас, гендиректор «Української бронетехніки», найбільшого приватного виробника озброєння в Україні.

У бюджеті до кінця року на кредитування ВПК заклали 260 млн грн, плани на наступний – 2,5 млрд грн. Програма працюватиме за аналогом кредитної «5-7-9». Більше про програму читайте у матеріалі Forbes Ukraine.