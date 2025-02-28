Кабмин уволил замминистра юстиции Инну Богатых. Она отвечала за санкционные активы

Кабинет Министров Украины на заседании 28 февраля уволил Инну Богатых с должности заместителя министра юстиции. Об этом стало известно из соответствующего распоряжения .

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Она отвечала за реализацию государственной политики конфискации активов лиц, находящихся под санкциями, в частности, за выявление и поиск их имущества согласно решениям СНБО.

Богатых прокомментировала, что «в свете последних событий» решение правительства не стало для нее неожиданностью. Она отметила, что собиралась подать заявление на увольнение 12 марта, поскольку нужно было завершить некоторые процессы.

Контекст

Инна Богатых начала работу в Минюсте в июне 2022 года как директор департамента санкционной политики, а в мае 2024-го стала заместителем министра. До этого она занималась деятельностью в банковском секторе.