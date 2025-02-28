Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції Інну Богатих. Вона відповідала за санкційні активи

Кабінет міністрів України на засіданні 28 лютого звільнив Інну Богатих із посади заступниці міністра юстиції. Про це стало відомо з відповідного розпорядження .

Деталі

Вона відповідала за реалізацію державної політики конфіскації активів осіб, які перебувають під санкціями, зокрема за виявлення та пошук їхнього майна згідно з рішеннями РНБО.

Богатих прокоментувала, що «в світлі останніх подій» рішення уряду не стало для неї несподіванкою. Вона зазначила, що збиралася подати заяву на звільнення 12 березня, оскільки потрібно було завершити деякі процеси.

Контекст

Інна Богатих розпочала роботу в Мін’юсті в червні 2022 року як директорка департаменту санкційної політики, а в травні 2024 року стала заступницею міністра. До цього вона займалася діяльністю у банківському секторі.