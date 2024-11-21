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Минюст пытается взыскать в доход государства доли супруги Медведчука в группе «1+1»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Министерство юстиции через Высший антикоррупционный суд хочет взыскать в доход государства части супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко в телеканалах группы «1+1». В то же время юрлица каналов 112, Zik и NewsOne по делу о санкциях не фигурируют. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос «Детектора медиа».

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Подробности

  • К взысканию заявлено 8,2104% доли в уставном капитале ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», 8,1617% доли в уставном капитале ООО «Гравис-кино», 8,1617% общего количества акций ПАО «ТЕТ», 8,1617% доли в уставном капитале ООО «Реал Истейт-ТВ», 100% доли в уставном капитале частного предприятия «Омега-TV».
  • Дело о взыскании находится на стадии вступительных речей (объяснений) третьих лиц по делу, не заявляющих самостоятельных требований по предмету спора, говорится в ответе за подписью заместителя министра Инны Богатых.
  • 1 ноября 2024 года состоялось восьмое судебное заседание по делу №991/5770/24. Следующее заседание по делу назначено на 27 ноября 2024 года.

Контекст

В феврале 2021 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию проверил каналы группы «1+1» о наличии в структуре собственности жены Медведчука и не нашел нарушений. Тогда регулятор аргументировал свою позицию тем, что доля Марченко составляет 8% и не является существенным участием.

В феврале 2023 года суд арестовал имущество Марченко на общую сумму свыше 5,6 млрд грн.

Управление СБУ рассказало только об аресте ЧП «Омега-TV». Эта компания входит в группу собственности Медведчука и связанных с ним лиц.

5 июля 2024 года Минюст подал в ВАКС исковое заявление о применении санкции, предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона «О санкциях», к Виктору Медведчуку и Оксане Марченко. Об этом иске говорилось в сообщении Минюста, где отмечалось, что среди заявленного к взысканию имущества есть имущество телеканалов Марченко и Медведчука, но перечень каналов там не упоминается.

За последние два года «1+1» перевел часть брендов своих каналов на новые юридические лица.

В структуре собственности «1+1» от 14 апреля 2021 вместо компании Bolvik Ventures LTD, контролерами которой были Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%), появилась кипрская компания Charlane limited. 33,3% этой компании через Kirena Holdings Ltd и через ООО «Инвестиционная компания Гармония» принадлежат Оксане Марченко, пишет «Детектор Медиа».

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