Канада выделит $200 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы НАТО «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL), а общий вклад страны за последние шесть месяцев достигнет $890 млн. Об этом 3 декабря заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Детали

По ее словам, Оттава также предоставляет $35 млн на поддержку украинской безопасности через Комплексный пакет помощи НАТО.

«Мы закупаем пакет военных возможностей по программе PURL – инструмент НАТО для поддержки Украины. Вклад Канады на приобретение этого пакета составит $200 млн, что доводит общий вклад за последние шесть месяцев до $890 млн», – отметила Джоли.

Кроме того, Канада выделяет $35 млн на поддержку безопасности через Фонд комплексного пакета помощи НАТО, что доводит общий вклад до $180 млн.

Министр добавила, что финансирование позволит закупать топливо, медикаменты, средства связи, снаряжение и услуги для нужд Украины. «Эти два важных объявления касаются поддержки Украины накануне зимних месяцев», – подчеркнула она.

Джоли сообщила, что Канада продолжает следить за ходом переговоров по мирному плану для Украины и планирует обсудить ситуацию с госсекретарем США Марком Рубио.

«Важно, чтобы Украина была частью обсуждений, ведь никто не хочет мира больше, чем сам украинский народ, который уже почти четыре года испытывает насилие в результате незаконной войны. Мы должны делать все возможное, чтобы поддержать мирные усилия, способствовать потенциальному прекращению огня и помочь Украине в восстановлении инфраструктуры и поддержке ее народа», – подчеркнула министр.

Контекст

17 июня Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 2 млрд канадских долларов (примерно $1,5 млрд) и об усилении санкций против России.

«Канада вводит новые ограничения против ряда лиц и более 40 организаций в России и за ее пределами, которые способствуют уклонению от санкций, а также против более 200 судов теневого флота, которые Россия использует для обхода ограничений», – заявил премьер-министр Канады Марк Карни.