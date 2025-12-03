Канада виділить $200 млн на закупівлю американського озброєння для України в рамках ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL), а загальний внесок країни за останні шість місяців сягне $890 млн. Про це 3 грудня заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Деталі

За її словами, Оттава також надає $35 млн на підтримку української безпеки через Комплексний пакет допомоги НАТО.

«Ми закуповуємо пакет військових можливостей за програмою PURL – інструмент НАТО для підтримки України. Внесок Канади на придбання цього пакета становитиме $200 млн, що доводить загальний внесок за останні шість місяців до $890 млн», – зазначила Джолі.

Крім того, Канада виділяє $35 млн на підтримку безпеки через Фонд комплексного пакету допомоги НАТО, що доводить загальний внесок до $180 млн.

Міністр додала, що фінансування дасть змогу закуповувати паливо, медикаменти, засоби зв’язку, спорядження та послуги для потреб України. «Ці два важливі оголошення стосуються підтримки України напередодні зимових місяців», – наголосила вона.

Джолі повідомила, що Канада продовжує стежити за ходом переговорів щодо мирного плану для України та планує обговорити ситуацію з держсекретарем США Марком Рубіо.

«Важливо, щоб Україна була частиною обговорень, адже ніхто не прагне миру більше, ніж сам український народ, який уже майже чотири роки зазнає насильства внаслідок незаконної війни. Ми повинні робити все можливе, щоб підтримати мирні зусилля, сприяти потенційному припиненню вогню і допомогти Україні у відновленні інфраструктури та підтримці її народу», – наголосила міністр.

Контекст

17 червня Канада оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги на 2 млрд канадських доларів (приблизно $1,5 млрд) та про посилення санкцій проти Росії.

«Канада запроваджує нові обмеження проти низки осіб і понад 40 організацій у Росії та за її межами, які сприяють ухиленню від санкцій, а також проти понад 200 суден тіньового флоту, які Росія використовує для обходу обмежень», – заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.