Шеф-редактор «Harper's Bazaar Украина» Екатерина Попова уволилась с должности. Имя нового главного редактора журнала анонсируют в ближайшее время, сообщило издание в Instagram.

Подробности

Екатерина Попова в 2019 году стала самым молодым шеф-редактором Harper's Bazaar в Украине.

В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России издание временно приостановило работу, а в ноябре 2023-го лицензионные права перешли к DP Media, что позволило возобновить публикации в декабре того же года. Под руководством Екатерины Поповой журнал вернулся с акцентом на цифровые платформы, соцсети и события.

Во время ее руководства команда достигла 3 млн просмотров в месяц на платформе.

Контекст

Harper's Bazaar – один из самых старых и влиятельных женских журналов о моде и стиле в мире, основанный в 1867 году в США издательством Harper & Brothers как Harper's Bazar (позже переименован в Harper's Bazaar в 1929 году).

Украинская версия Harper's Bazaar появилась в 2015 году благодаря лицензионному договору между американским издателем и компанией «Эйч Эс Украина» (HS Ukraine), получившей права на использование торговой марки и домена harpersbazaar.com.ua. Журнал позиционировался как ежемесячное издание премиум-класса.