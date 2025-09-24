Журналистка Юлия Тимошенко возглавила мультимедийный проект Ukraіner. Богдан Логвиненко, который основал и возглавлял Ukraїner с 2016-го, продолжит работу в наблюдательном совете организации. Об изменениях команда сообщила в соцсетях.

Подробности

Впервые за время существования Ukraіner проект меняет команду управления.

Тимошенко присоединилась к Ukraіner в 2022 году как шеф-редактор англоязычной версии. Работала диктором, журналисткой, интервьюировала иностранцев. В феврале 2024 года Юлия Тимошенко также стала ведущей нового проекта интервью «Что дальше?», выходящего на YouTube. Она продолжит работать над ним. В этом году возглавила платформу популяризации украинских брендов в мире Spend With Ukraine.

Исполнительным руководителем стала Людмила Кучер, а операционным – Юлия Козыряцкая.

Приоритет для Ukraine – увеличение сообщества и сотрудничество между бизнесом и медиа. Изменения должны помочь сохранять нынешние темпы работы и масштабировать деятельность.

Контекст

Ukrainer стартовал в 2016-м как «временный» волонтерский проект. Теперь это медиа (украинская и международная редакция), издательство, сообщество волонтеров и донейторов, платформа Spend With Ukraine. Команда создает книги, эксплейнеры, интервью, подкасты и выезжает в экспедиции по Украине.

В январе 2025-го, после приостановки финансовой поддержки от США, Богдан Логвиненко сообщил о возможном прекращении работы Ukraіner, которое на тот момент зависело от финансирования USAID на 80–90%. Тогда основатель проекта анонсировал возвращение волонтерской работы там, где это возможно, перестройку команды, поиск рекламных возможностей и расширение совещательного совета, в который входят предприниматели.