Шеф-редакторки Harper’s Bazaar Україна Катерина Попова звільнилася з посади. Ім’я нового головного редактора видання анонсують найближчим часом, повідомило видання в Instagram.
Деталі
- Катерина Попова у 2019 році стала наймолодшою шеф-редакторкою Harper’s Bazaar в Україні.
- 2022-го через повномасштабне вторгнення Росії видання тимчасово призупинило роботу, а в листопаді 2023-го ліцензійні права перейшли до DP Media, що дозволило відновити публікації в грудні того ж року. Під керівництвом Катерини Попової журнал повернувся з акцентом на цифрові платформи, соцмережі та події.
- Під час її керівництва команда досягла трьох млн переглядів на місяць на платформі.
Контекст
Harper’s Bazaar — це один з найстаріших і найвпливовіших жіночих журналів про моду та стиль у світі, заснований у 1867 році в США видавництвом Harper & Brothers як Harperʼs Bazar (пізніше перейменований на Harperʼs Bazaar у 1929 році).
Українська версія Harper’s Bazaar зʼявилася 2015-го завдяки ліцензійному договору між американським видавцем та компанією «Ейч Ес Україна» (HS Ukraine), яка отримала права на використання торгової марки та домену harpersbazaar.com.ua. Журнал позиціонувався як щомісячне видання преміум-класу.
