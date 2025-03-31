Namsen Limited Веревского выиграла второй суд против миноритариев Kernel, требовавших остановить выпуск акций

Люксембургский окружной суд 28 марта отклонил иск группы миноритарных акционеров Kernel Holding S.A. и ее основного акционера Namsen Limited. Акционеры требовали приостановки решений совета директоров компании о выпуске акций в 2023 году. Суд признал иск «неприемлемым и безосновательным», говорится в пресс-релизе Kernel.

Подробности

Решение суда в Люксембурге подтверждает правомерность действий Kernel Holding S.A. и высокий уровень корпоративных стандартов, заявил директор юридического департамента Kernel Артем Филипьев.

Это уже вторая юридическая победа Kernel в спорах с миноритарными акционерами. Иски начали поступать после решения Kernel о делистинге акций с Варшавской фондовой биржи и увеличении уставного капитала в 2023 году.

Контекст

15 мая 2023 года Kernel подал в Управление финансового надзора Польши заявку на изъятие своих акций из Варшавской фондовой биржи (ВФБ). Официально Kernel объяснял решение уйти с биржи тем, что компания больше не видит преимущества от пребывания на Варшавской бирже. Forbes писал, что, вероятно, у Андрея Веревского была более прагматичная и конкретная причина – возможность дешево выкупить акции и вернуть контроль над холдингом.

Миноритарии оспаривают решение совета директоров Kernel о делистинге. Управление финансового надзора Польши (PFSA) не будет выдавать решение о предоставлении разрешения на изъятие акций Kernel до завершения судебного разбирательства в Окружном суде Люксембурга.

27 ноября 2024 года компания Kernel Holding S.A. выиграла первый суд над группой миноритарных акционеров. Окружной суд Люксембурга вынес решение, согласно которому иски миноритариев были признаны неприемлемыми и, как следствие, отклонены.