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Kernel выиграла первый суд против миноритариев. Они хотели остановить делистинг компании с Варшавской биржи

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Компания Kernel Holding SA, зарегистрированная в Люксембурге, выиграла первый суд над группой миноритарных акционеров, говорится в сообщении на Варшавской фондовой бирже 9 декабря. 27 ноября Окружной суд Люксембурга вынес решение, согласно которому иски миноритариев были признаны неприемлемыми и, как следствие, отклонены.

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Ключевые факты

  • Группа миноритарных акционеров подала иск против Kernel и ее мажоритарного акционера Namsen Limited, чтобы добиться остановки резолюций, принятых на годовом общем собрании компании 11 декабря 2023 года.
  • В результате суд отклонил иск и приказал миноритариям выплатить процессуальные возмещения компании и Namsen Limited.
  • Компания отмечает, что это дело стало одним из пяти разбирательств, инициированных той же группой миноритарных акционеров в связи с предполагаемым делистингом акций компании с Варшавской фондовой биржи, увеличением акционерного капитала в 2023-м и решениями общего годового собрания акционеров в 2023 году.
  • «Kernel Holding SA остается стойкой в своей защите и уверена, что все оставшиеся претензии будут отклонены аналогичным образом», – говорится в заявлении компании.

Контекст

15 мая 2023 года Kernel подал в Управление финансового надзора Польши заявку на изъятие своих акций с Варшавской фондовой биржи (ВФБ). Официально Kernel объясняла решение уйти с биржи тем, что компания больше не видит преимущества от пребывания на Варшавской бирже. Forbes в апреле писал, что, вероятно, у Андрея Веревского была более прагматичная и конкретная причина – возможность дешево выкупить акции и вернуть контроль над холдингом.

Миноритарии оспаривают решение совета директоров Kernel о делистинге. Управление финансового надзора Польши (PFSA) не будет выдавать решение о предоставлении разрешения на изъятие акций Kernel до завершения судебного разбирательства в Окружном суде Люксембурга.

В январе–марте 2024-го компания увеличила выручку на 22%, до более чем $1 млрд. Чистая прибыль выросла на 47% – до $101 млн.

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