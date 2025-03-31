Namsen Limited Веревського виграла другий суд проти міноритаріїв Kernel, які вимагали зупинити випуск акцій

Люксембурзький окружний суд 28 березня відхилив позов групи міноритарних акціонерів до Kernel Holding S.A. та її основного акціонера Namsen Limited. Акціонери вимагали призупинення рішень ради директорів компанії про випуск акцій у 2023 році. Суд визнав позов «неприйнятним і безпідставним», йдеться у пресрелізі Kernel.

Деталі

Рішення суду в Люксембурзі підтверджує правомірність дій Kernel Holding S.A. та високий рівень корпоративних стандартів, заявив директор юридичного департаменту Kernel Артем Філіп’єв.

Це вже друга поспіль юридична перемога Kernel у спорах із міноритарними акціонерами. Позови почали надходити після рішення Kernel про делістинг акцій із Варшавської фондової біржі та збільшення статутного капіталу у 2023 році.

Контекст

15 травня 2023 року Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій із Варшавської фондової біржі (ВФБ). Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі. Forbes писав, що, вірогідно, в Андрія Веревського була більш прагматична та конкретна причина – можливість дешево викупити акції й повернути контроль над холдингом.

Міноритарії оскаржують рішення ради директорів Kernel про делістинг. Управління фінансового нагляду Польщі (PFSA) не видаватиме рішення про надання дозволу на вилучення акцій Kernel до завершення судового розгляду в Окружному суді Люксембургу.

27 листопада 2024-го компанія Kernel Holding S.A. виграла перший суд над групою міноритарних акціонерів. Окружний суд Люксембургу виніс ухвалу, відповідно до якої позови міноритаріїв були визнані неприйнятними і, як наслідок, відхилені.