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«Действительно важные решения – впереди». Kernel выиграл первый суд против миноритариев, но не приблизился к делистингу с Варшавской биржи. Что происходит

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

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Kernel, трактор, поле /Getty Images

Kernel выиграл первый суд против миноритариев Фото Getty Images

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Суд Люксембурга отклонил один из исков миноритарных акционеров против Kernel Андрея Веревского и признал требования истцов неприемлемыми. «Это ничего не меняет», – говорит основатель Gonzo Invest Павел Бойко, представляющий интересы миноритариев. Что происходит по делу на десятки миллионов долларов?

Kernel мультимиллионера Андрея Веревского выиграл первый из пяти судебных споров с миноритариями, оспаривающими делистинг группы, говорится в сообщении компании от 9 декабря на сайте Варшавской фондовой биржи. Миноритариям принадлежит 0,4% группы, в начале 2024-го они остановили делистинг Kernel с биржи исками в суде Люксембурга.

Суд признал требования истцов неприемлемыми и отклонил их. «Kernel уверен, что все оставшиеся претензии будут отклонены аналогичным образом», – говорится в заявлении компании. Пресс-служба Kernel отказалась от комментариев.

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