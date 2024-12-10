«Действительно важные решения – впереди». Kernel выиграл первый суд против миноритариев, но не приблизился к делистингу с Варшавской биржи. Что происходит

Суд Люксембурга отклонил один из исков миноритарных акционеров против Kernel Андрея Веревского и признал требования истцов неприемлемыми. «Это ничего не меняет», – говорит основатель Gonzo Invest Павел Бойко, представляющий интересы миноритариев. Что происходит по делу на десятки миллионов долларов?

Kernel мультимиллионера Андрея Веревского выиграл первый из пяти судебных споров с миноритариями, оспаривающими делистинг группы, говорится в сообщении компании от 9 декабря на сайте Варшавской фондовой биржи. Миноритариям принадлежит 0,4% группы, в начале 2024-го они остановили делистинг Kernel с биржи исками в суде Люксембурга.

Суд признал требования истцов неприемлемыми и отклонил их. «Kernel уверен, что все оставшиеся претензии будут отклонены аналогичным образом», – говорится в заявлении компании. Пресс-служба Kernel отказалась от комментариев.