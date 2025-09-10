Аграрии Херсонской области понесли убытки на сумму почти 1 млрд грн из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе весенних заморозков и летней засухи, а также войны. Об этом сообщил директор департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОВА Дмитрий Юнусов, пишет UkrAgroConsult .

Подробности

По его словам, несмотря на постоянные обстрелы и атаки дронов, в регионе идет уборка урожая, а некоторые хозяйства уже начали посев озимого ячменя.

Юнусов отметил, что урожайность в области в этом году в 1,5–2 раза ниже, чем в прошлом, хотя посевные площади выросли со 153 000 га до 230 000 га. Средняя урожайность составляет 12,8 ц/га, в то время как в 2024 году она достигала 25,1 ц/га, а в 2021-м – 42,2 ц/га.

В настоящее время зафиксировано уничтожение или повреждение посевов на площади более 40 000 га, а еще 20 000–30 000 га подсолнечника в ближайшее время также будут считаться погибшими.

Из-за дроновых атак и артиллерийских обстрелов сгорело 3200 га полей, уничтожено значительное количество сельхозтехники, есть погибшие и раненые среди аграриев.

Несмотря на трудности, фермеры собрали урожай пшеницы, ячменя, гороха, проса и овощных культур, а также приступили к сбору подсолнечника. По состоянию на конец августа в регионе намолочено более 102 300 т зерновых и зернобобовых с площади 79 600 га.

Контекст

Министерство экономики Украины сохранило прогноз урожая зерновых на уровне 56 млн т, несмотря на сложные погодные условия, сообщил замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в интервью Forbes. По его словам, в этом году на урожай зерновых повлияли многочисленные погодные вызовы, в частности весенние заморозки, которые задержали созревание и уборку, нехватка влаги и пожары на юге страны.

«Впрочем, мы ожидаем, что урожай зерновых достигнет 56 млн т, как и в прошлом году, хотя в некоторых регионах будут потери», – подчеркнул Высоцкий.

19 августа Госстат обнародовал данные, согласно которым объем производства сельскохозяйственной продукции за январь – июль 2025 года сократился на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Производство растительной продукции снизилось на 25,5%, тогда как животноводческой – всего на 4,7%. На предприятиях общий объем производства уменьшился на 22,3%, в том числе растениеводство упало на 30,6%, а животноводство – на 2,3%.