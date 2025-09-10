Аграрії Херсонської області зазнали збитків на суму майже 1 млрд грн через весняні приморозки, літню посуху та війну. Про це повідомив директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов, пише UkrAgroConsult .

Деталі

За його словами, незважаючи на постійні обстріли та атаки дронів, у регіоні триває збирання врожаю, а деякі господарства вже розпочали посів озимого ячменю.

Юнусов зазначив, що врожайність в області цього року в 1,5–2 рази нижча, ніж торік, хоча посівні площі зросли з 153 000 га до 230 000 га. Середня врожайність становить 12,8 ц/га, тоді як у 2024 році вона досягала 25,1 ц/га, а у 2021-му – 42,2 ц/га.

Наразі зафіксовано знищення або пошкодження посівів на площі понад 40 000 га, а ще 20 000–30 000 га соняшнику найближчим часом також вважатимуться загиблими.

Через дронові атаки та артилерійські обстріли згоріло 3200 га полів, знищено значну кількість сільгосптехніки, є загиблі та поранені серед аграріїв.

Незважаючи на труднощі, фермери зібрали врожай пшениці, ячменю, гороху, проса та овочевих культур, а також розпочали збирання соняшнику. Станом на кінець серпня в регіоні намолочено понад 102 300 т зернових і зернобобових із площі 79 600 га.

Контекст

Міністерство економіки України зберегло цьогорічний прогноз урожаю зернових на рівні 56 млн т, попри складні погодні умови, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в інтерв’ю Forbes. За його словами, цього року на врожай зернових вплинули численні погодні виклики, зокрема весняні заморозки, які затримали дозрівання та збирання, брак вологи та пожежі на півдні країни.

«Утім, ми очікуємо, що врожай зернових досягне 56 млн т, як і торік, хоча в деяких регіонах будуть втрати», – наголосив Висоцький.

19 серпня Держстат оприлюднив дані, згідно з якими обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за січень – липень 2025 року скоротився на 18,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виробництво рослинницької продукції знизилося на 25,5%, тоді як тваринницької – лише на 4,7%. На підприємствах загальний обсяг виробництва зменшився на 22,3%, зокрема рослинництво впало на 30,6%, а тваринництво – на 2,3%.