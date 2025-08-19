Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в січні – липні 2025 року порівняно з аналогічним періодом торік зменшився на 18,5%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики від 19 серпня.

Деталі

Виробництво продукції рослинництва скоротилося на 25,5%, тоді як продукція тваринництва зменшилася лише на 4,7%. Підприємства скоротили загальний обсяг виробництва на 22,3%, при цьому рослинництво на них впало на 30,6%, а тваринництво – на 2,3%.

Господарства населення зазнали менших втрат: загальне виробництво зменшилося на 10,3%, рослинництво – на 11,7%, тваринництво – на 8,3%.

У регіональному розрізі найсильніше падіння зафіксовано у Хмельницькій та Донецькій областях, де загальний обсяг впав більш ніж удвічі. В обох випадках скорочення обумовлено зменшенням обсягів виробництва на с/г підприємствах. У Донецькій області через продукцію тваринництва, у Хмельницькій – через рослинницьку продукцію.

У Сумській області загальний показник зменшився на 38,4%, з підприємствами на рівні скорочення на 43,7% (рослинництво – удвічі), а в Тернопільській – на 37,8%, де підприємства зменшили виробництво на 45,5% (рослинництво – на 61,1%). Чернігівська область показала зменшення на 36,3%, з підприємствами на рівні скорочення на 41,7% (рослинництво – удвічі).

Водночас у деяких регіонах показники майже не змінилися або навіть зросли. Наприклад, у Закарпатській області загальний обсяг зріс на 0,5%, з помітним зростанням на підприємствах у 2,1 рази (рослинництво – у 1,7 рази, тваринництво – у 2,7 рази), тоді як господарства населення зменшилися на 5,4%.

Зростання зафіксовано в Запорізькій області – на 5,2% загалом, з підприємствами на рівні зростання на 9,2%; Миколаївській – на 6,7%, з підприємствами на 8,9%; Одеській – на 5,8%, з підприємствами на 11,2%.

Контекст

У 2025 році через несприятливі погодні умови, за песимістичним сценарієм, врожай зернових може зменшитися до 51 млн тонн, повідомляв у червні тодішній міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. За його прогнозом, урожай олійних культур скоротиться на 5% – до 20,16 млн тонн проти 21,18 млн тонн у 2024 році, зокрема через зниження врожаю ріпаку на 600 000 тонн.

За оцінками Мінагрополітики, у 2025 році аграрії зберуть близько 26 млн тонн кукурудзи, 20-22 млн тонн пшениці, 4,5 млн тонн ячменю, 1,5 млн тонн інших зернових культур, 11,5 млн тонн насіння соняшнику та 11 млн тонн цукрових буряків

Коваль також наголосив, що дефіцит овочів в Україні частково спричинений нестачею потужностей для їх зберігання. «За оцінками експертів Мінагрополітики, бракує близько 1,1 млн тонн сховищ», – зазначив він. Міністр закликав приватний сектор інвестувати у будівництво мережі овочесховищ, наголосивши, що саме бізнес має взяти на себе ініціативу у створенні таких об’єктів.