Кибератака на Jaguar Land Rover, принадлежащую индийской компании Tata Motors, в августе нанесла экономике Великобритании ущерб на 1,9 млрд фунтов ($2,55 млрд) и повлияла более чем на 5000 организаций в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центр мониторинга киберугроз (CMC).

Подробности

Потери могут быть больше в случае непредвиденных задержек с возобновлением производства автопроизводителя до уровня выработки до атаки, пишет издание.

«Этот инцидент является наиболее экономически разрушительным киберсобытием, поразившим Великобританию, причем основная часть финансового ущерба вызвана потерей производственных мощностей JLR и ее поставщиков», – говорится в отчете CMC.

JLR, по оценкам аналитиков, теряла примерно 50 млн фунтов за неделю из-за остановки производства. В конце сентября британское правительство предоставило компании гарантию кредита на 1,5 млрд фунтов для поддержки поставщиков.

CMC, финансируемый страховой отраслью и оценивающий финансовые последствия значительных инцидентов с кибербезопасностью, влияющих на британский бизнес, классифицировал атаку на JLR как системное событие категории 3 по пятибалльной шкале.

Оценка CMC «отражает значительные перебои в производстве JLR, в цепи поставок многоступенчатого производства и деятельности организаций более низкого уровня, включая дилерские центры», – отмечается в отчете.

Контекст

В начале сентября JLR стала жертвой кибератаки, парализовавшей ее работу и вызвавшей значительные перебои в цепи поставок автомобильной отрасли страны. Производственные мощности в Великобритании, Словакии, Бразилии и Индии остановились с начала месяца, а некоторые поставщики до сих пор не получили платежи из-за накопленных долгов компании.

JLR сообщила, что частичное восстановление систем позволило приступить к обработке счетов поставщиков, ускорить доставку запчастей к дилерам и оживить продажи и регистрацию автомобилей. Компания планировала частично возобновить производство с 1 октября, хотя полный возврат к нормальному функционированию требует дополнительного времени. Для решения финансовых проблем, вызванных атакой, JLR привлекает кредит на сумму 2 млрд. фунтов ($2,7 млрд) от международных банков.

8 октября JLR начала возобновление своей деятельности после шестинедельного простоя.