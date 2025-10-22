Кібератака на Jaguar Land Rover, що належить індійській компанії Tata Motors, у серпні завдала економіці Великої Британії збитків на 1,9 млрд фунтів ($2,55 млрд) і вплинула на понад 5000 організацій у країні. Про це пише Reuters з посиланням на Центр моніторингу кіберзагроз (CMC).

Деталі

Втрати можуть бути більшими у разі непередбачених затримок із відновленням виробництва автовиробника до рівня, що був до атаки, пише видання.

«Цей інцидент є найбільш економічно руйнівною кіберподією, що вразила Велику Британію, причому основна частина фінансових збитків спричинена втратою виробничих потужностей JLR та її постачальників», – йдеться у звіті CMC.

JLR, за оцінками аналітиків, втрачала приблизно 50 млн фунтів на тиждень через зупинку виробництва. Наприкінці вересня британський уряд надав компанії гарантію кредиту на 1,5 млрд фунтів для підтримки постачальників.

CMC, який фінансується страховою галуззю та оцінює фінансові наслідки значних інцидентів із кібербезпекою, що впливають на британський бізнес, класифікував атаку на JLR як системну подію категорії 3 за п’ятибальною шкалою.

Оцінка CMC «відображає значні перебої у виробництві JLR, у ланцюгу поставок багатоступеневого виробництва та в діяльності організацій нижчого рівня, включно з дилерськими центрами», – зазначається у звіті.

Контекст

На початку вересня JLR стала жертвою кібератаки, яка паралізувала її роботу та викликала значні перебої в ланцюгу поставок автомобільної галузі країни. Виробничі потужності у Великій Британії, Словаччині, Бразилії та Індії зупинилися з початку місяця, а деякі постачальники досі не отримали платежі через накопичені борги компанії.

JLR повідомила, що часткове відновлення систем дало змогу розпочати обробку рахунків постачальників, прискорити доставку запчастин до дилерів і пожвавити продажі та реєстрацію автомобілів. Компанія планувала частково відновити виробництво з 1 жовтня, хоча повне повернення до нормального функціонування потребує додаткового часу. Для вирішення фінансових проблем, спричинених атакою, JLR залучає кредит на суму 2 млрд фунтів ($2,7 млрд) від міжнародних банків.

8 жовтня JLR розпочала відновлення своєї діяльності після шеститижневого простою.