Кибератака на «Укрзализныцю»: восстановление онлайн-систем продолжается. Подробности

Онлайн-системы «Укрзализныци» подверглись масштабной таргетированной кибератаке, говорится в сообщении пресс-службы компании. Восстановление всех систем продолжалось минувшие сутки и продолжается сейчас. Специалисты УЗ сотрудничают с кибердепартаментом СБУ.

Подробности

Движение поездов стабильное, они курсируют без задержек, и все операционные процессы движения налажены в резервном формате, подчеркнула УЗ.

Поскольку и раньше УЗ становилась объектом кибератак врага, в компании введены протоколы резервирования.

Последняя атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, поэтому перед полным восстановлением из «бекапов» специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно протестировать сервисы на возможные уязвимости, пояснила компания.

В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными, и в течение этого дня компания готовится работать в офлайн-режиме.

Что изменится в работе УЗ

Билеты продаются через кассы. Компания усиливает кассы персоналом и расширяет график работы.

На 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно только онлайн).

Если пассажир не успевает купить билет через кассу, его можно будет оформить на месте (в крайнем случае).

Если путешествие запланировано позже утренних рейсов 25 марта, то УЗ просит не «штурмовать» кассы сегодня. Они будут работать с исключительным приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра.

Всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 24 марта, это можно сделать онлайн. Достаточно по крайней мере за час до отправки рейса отправить на [email protected] скан-копию или четкое фото билета и номер телефона.

О любых других нестандартных случаях на УЗ просит сообщать на [email protected].

Контекст

Из-за технического сбоя в IT-системе УЗ утром 23 марта перестали работать онлайн-сервисы. Временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

Компания просит проверять почту для PDF-дубликата билета, если приложение не открывает его.

На время работы над восстановлениями онлайн-сервисов УЗ открыла продажу билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляемые 23 и 24 марта.