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Кибератака на «Укрзализныцю»: восстановление онлайн-систем продолжается. Подробности

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Очереди возле касс УЗ. 23 марта 2025 года /пресс-служба «Укрзализныци»

Очереди возле касс УЗ. 23 марта 2025 года Фото пресс-служба «Укрзализныци»

Онлайн-системы «Укрзализныци» подверглись масштабной таргетированной кибератаке, говорится в сообщении пресс-службы компании. Восстановление всех систем продолжалось минувшие сутки и продолжается сейчас. Специалисты УЗ сотрудничают с кибердепартаментом СБУ.

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Подробности

  • Движение поездов стабильное, они курсируют без задержек, и все операционные процессы движения налажены в резервном формате, подчеркнула УЗ.
  • Поскольку и раньше УЗ становилась объектом кибератак врага, в компании введены протоколы резервирования.
  • Последняя атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, поэтому перед полным восстановлением из «бекапов» специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно протестировать сервисы на возможные уязвимости, пояснила компания.
  • В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными, и в течение этого дня компания готовится работать в офлайн-режиме.

Что изменится в работе УЗ

  • Билеты продаются через кассы. Компания усиливает кассы персоналом и расширяет график работы.
  • На 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно только онлайн).
  • Если пассажир не успевает купить билет через кассу, его можно будет оформить на месте (в крайнем случае).
  • Если путешествие запланировано позже утренних рейсов 25 марта, то УЗ просит не «штурмовать» кассы сегодня. Они будут работать с исключительным приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра.
  • Всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 24 марта, это можно сделать онлайн. Достаточно по крайней мере за час до отправки рейса отправить на [email protected] скан-копию или четкое фото билета и номер телефона.
  • О любых других нестандартных случаях на УЗ просит сообщать на [email protected].

Контекст

Из-за технического сбоя в IT-системе УЗ утром 23 марта перестали работать онлайн-сервисы. Временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

Компания просит проверять почту для PDF-дубликата билета, если приложение не открывает его.

На время работы над восстановлениями онлайн-сервисов УЗ открыла продажу билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляемые 23 и 24 марта.

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