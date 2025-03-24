Кибератака на «Укрзализныцю»: восстановление онлайн-систем продолжается. Подробности

Онлайн-системы «Укрзализныци» подверглись масштабной таргетированной кибератаке, говорится в сообщении пресс-службы компании. Восстановление всех систем продолжалось минувшие сутки и продолжается сейчас. Специалисты УЗ сотрудничают с кибердепартаментом СБУ.
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Подробности
- Движение поездов стабильное, они курсируют без задержек, и все операционные процессы движения налажены в резервном формате, подчеркнула УЗ.
- Поскольку и раньше УЗ становилась объектом кибератак врага, в компании введены протоколы резервирования.
- Последняя атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, поэтому перед полным восстановлением из «бекапов» специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно протестировать сервисы на возможные уязвимости, пояснила компания.
- В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными, и в течение этого дня компания готовится работать в офлайн-режиме.
Что изменится в работе УЗ
- Билеты продаются через кассы. Компания усиливает кассы персоналом и расширяет график работы.
- На 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно только онлайн).
- Если пассажир не успевает купить билет через кассу, его можно будет оформить на месте (в крайнем случае).
- Если путешествие запланировано позже утренних рейсов 25 марта, то УЗ просит не «штурмовать» кассы сегодня. Они будут работать с исключительным приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра.
- Всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 24 марта, это можно сделать онлайн. Достаточно по крайней мере за час до отправки рейса отправить на [email protected] скан-копию или четкое фото билета и номер телефона.
- О любых других нестандартных случаях на УЗ просит сообщать на [email protected].
Контекст
Из-за технического сбоя в IT-системе УЗ утром 23 марта перестали работать онлайн-сервисы. Временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.
Компания просит проверять почту для PDF-дубликата билета, если приложение не открывает его.
На время работы над восстановлениями онлайн-сервисов УЗ открыла продажу билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляемые 23 и 24 марта.
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