Кібератака на «Укрзалізницю»: відновлення онлайн-систем триває. Деталі

Онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки, йдеться в повідомленні пресслужби компанії. Відновлення всіх систем тривало минулу добу й продовжується зараз. Фахівці УЗ співпрацюють із кібердепартаментом СБУ.

Деталі

Рух поїздів стабільний, вони курсують без затримок, і всі операційні процеси руху налагоджено в резервному форматі, наголосила УЗ.

Оскільки й раніше УЗ ставала обʼєктом кібератак ворога, у компанії впроваджені протоколи резервування.

Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості, пояснила компанія.

Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними, і протягом цього дня компанія готується працювати в офлайн-режимі.

Що зміниться в роботі УЗ

Квитки продаються через каси. Компанія посилює каси персоналом та розширює графіки роботи.

На 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн).

Якщо пасажир не встигає придбати квиток через касу, його можна буде оформити на місці (у крайньому випадку).

Якщо подорож запланована пізніше, ніж ранкові рейси 25 березня, то УЗ просить не «штурмувати» каси сьогодні. Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправленням сьогодні-завтра.

Усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправленням 24 березня, можна зробити це онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправлення рейсу надіслати на [email protected] скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону.

Про будь-які інші нестандартні випадки на УЗ просить повідомляти на [email protected].

Контекст

Через технічний збій в IT-системі УЗ вранці 23 березня перестали працювати онлайн-сервіси. Тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Компанія просить перевіряти пошту для PDF-дублікату квитка, якщо застосунок не відкриває його.

На час роботи над відновленнями онлайн-сервісів УЗ відкрила продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.