Европути, ремонт вагонов и локомотивов. Правительство разрешило УЗ направить 7,7 млрд грн на капитальные инвестиции

Кабинет министров утвердил расходы «Укрзализныци» на капитальные инвестиции в 2025 году, что позволяет государственному перевозчику использовать до 7,7 млрд грн до утверждения финансового плана. Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.
Подробности
- Средства будут направлены на капитальный ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов, планируется восстановить 174 км путей. Утверждены расходы на ремонт вагонов и локомотивов и развитие пограничных переходов и железнодорожной инфраструктуры (колеи шириной 1435 мм) в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.
- Кабмин утвердил капитальные инвестиции для «Укрзализныци» в размере 7,7 млрд грн, из которых 2 млрд грн будут направлены на капитальный ремонт колей, вагонов и локомотивов, 738 млн грн – на развитие железной дороги на границе, 213 млн грн – на безопасность и защиту персонала, а 1,6 млрд грн – на завершение старых проектов, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Контекст
В 2023 году «Укрзализныця» достигла 4,9 млрд грн прибыли, по сравнению с почти 10 млрд грн убытков в 2022 году.
Однако в 2024 году компания прогнозирует убытки, если не изменится система тарифообразования, о чем рассказал руководитель УЗ Евгений Лященко в июле 2024-го.
За первые девять месяцев этого года выручка «Укрзализныци» увеличилась на 17%, достигнув 78 млрд грн. Чистая прибыль за три квартала 2024 года составляет 1,66 млрд грн, что почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Без государственной поддержки компания прогнозирует чистый убыток на уровне 1,5–2,5 млрд грн по итогам 2024 года.
2024-й стал рекордным для «Укрзализныци» по объемам грузовых перевозок – 148 млн тонн грузов, что на уровне с прошлым годом. В 2022-м компания перевезла 151 млн тонн, а в 2021-м этот показатель составлял 314 млн тонн.
С 1 февраля 2025 года компания планирует повысить тарифы на перевозку грузов на 37%, что может оказать существенное влияние на бизнес, отметил председатель правления Александр Перцовский. Сколько УЗ получит от запланированного повышения и во сколько это обойдется бизнесу – читайте в материале.
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