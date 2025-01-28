«Укрзализныця» повысит стоимость поездок в Польшу и Венгрию с февраля

«Укрзализныця» уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию с 1 февраля, таким образом стоимость проезда на этих направлениях вырастет на 17–37%, сообщает пресс-служба УЗ 28 января. Размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

Ключевые факты

В направлении Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки вырастет в вагонах первого класса «Интерсити+» и СВ – на 20–27%, в вагонах купе – на 9–27%.

За счет уменьшения скидки увеличится стоимость проезда в международном поезде «Киев – Варшава» на 37%, а в поезде «Киев – Будапешт» – на 17% в вагоне СВ и на 21% в вагоне купе.

До 31 января оформление билетов в приложении и на сайте УЗ на эти рейсы в феврале будет проходить по текущим ценам.

УЗ отмечает, что согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран для популяризации собственных международных сообщений.

Теперь компания вынуждена пересматривать скидки, поскольку из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов существенно выросли убытки от пассажирских перевозок. В прошлом году они составили 18 млрд грн, заявила пресс-служба УЗ.

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Контекст

В 2023-м «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022-м. В этом году убытков не избежать, если не изменить принцип тарифообразования, рассказывал глава УЗ Евгений Лященко в интервью Forbes Ukraine в июле 2024-го.

Выручка «Укрзализныци» за январь – сентябрь выросла до 78 млрд грн – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. УЗ завершила три квартала 2024-го с показателем чистой прибыли 1,66 млрд грн, что почти в пять раз меньше финансовых показателей компании за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2024 года без поддержки правительства чистый убыток «Укрзализныци» прогнозируется на уровне 1,5–2,5 млрд грн, говорится в презентации компании для кредиторов на сайте Ирландской фондовой биржи.

Для «Укрзализныци» 2024-й стал рекордным по объемам грузовых перевозок с начала войны – 148 млн т грузов, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба 15 декабря. Такие же объемы компания перевезла по итогам всего прошлого года. В течение 2022-го в УЗ этот показатель достиг 151 млн т. По итогам 2021-го УЗ перевезла 314 млн т.

С 1 февраля 2025 года «Укрзализныця» хочет повысить стоимость перевозок для всех классов грузов сразу на 37%, сообщил глава правления компании Александр Перцовский в начале декабря. Сколько УЗ получит от запланированного повышения и во сколько это обойдется бизнесу – читайте в материале.