Трамп анонсировал «существенное снижение» пошлин для Китая, намекая на разворот в торговой войне

Президент США Дональд Трамп дал понять, что его торговая война с Китаем может кардинально измениться на фоне волатильности рынка, заявив, что высокие пошлины на китайские товары существенно снизятся, но не будут нулевыми, пишет CNN 23 апреля.

Ключевые факты

«145% – это очень много, и так много не будет, – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. – Это не будет и близко к такому показателю. Это существенно снизится. Но это не будет ноль».

Заявления Трампа, вероятно, знаменуют собой ослабление риторики после недель жесткой позиции и ответных действий по принципу «око за око», в результате которых пошлины для Китая превысили отметку в 145%.

Трамп сделал эти комментарии, отвечая на вопросы о высказываниях министра финансов Скотта Бессента, сделанные ранее в тот же день, о том, что высокие таможенные ставки между США и Китаем фактически наложили эмбарго на торговлю между экономиками.

Изменение тона Трампа не осталось незамеченным в Китае. В среду хештег «Трамп испугался» был в тренде как главная тема на китайской социальной платформе Weibo, набрав более 110 млн просмотров.

Отвечая на вопрос о комментариях Трампа и Бессента, МИД Китая заявил, что США должны «прекратить свои угрозы и принуждение и взаимодействовать с Китаем на основе равенства, взаимного уважения и взаимности», если они хотят заключить соглашение. «Заявлять о желании достичь соглашения с Китаем, одновременно оказывая максимальное давление, это неправильный способ взаимодействия с Китаем, и это просто не сработает», – заявил представитель министерства Го Цзякунь. – Позиция Китая по поводу таможенной войны, инициированной США, понятна: мы не хотим воевать, но и не боимся воевать. Если будем воевать, то будем воевать до конца. Если говорить, то наша дверь широко открыта».

На частной инвестиционной конференции, организованной JP Morgan Chase, Бессент заявил, что торговая война с Китаем не может продолжаться, и он ожидает, что напряженность сойдет на нет в ближайшем будущем, подтвердил источник CNN, знакомый с ситуацией. По словам источника, Бессент заявил инвесторам, что вместо полного разрыва отношений между США и Китаем целью является восстановление баланса в торговле.

Эта оценка дала толчок начавшемуся ранее во вторник 22 апреля ралли на Уолл-стрит, когда все три основных фондовых индекса США достигли наивысших значений за день после обнародования заявлений Бессента.

Контекст

Две крупнейшие экономики мира ввели рекордные пошлины друг против друга в ходе стремительно обостряющейся вспыхнувшей мировой рынки, нарушившей цепочки поставок и усилившей опасения рецессии.

До сих пор Китай отказывался отступать и взамен принял ответные меры, повысив пошлины на американские товары до 125%, добавив больше американских компаний в свой список экспортного контроля и список ненадежных субъектов, а также ограничив экспорт критически важных минералов, используемых во всем: от iPhone до ракетных систем.

В течение всего этого времени Трамп настаивал на том, что у него «очень хорошие отношения» с Си Цзиньпином, ожидая, когда китайский лидер выйдет на связь, и сказал своей команде, что США не сделают первый шаг. Однако вместо того, чтобы призвать Трампа к переговорам о пошлинах, Си начал дипломатическую кампанию с другими торговыми партнерами, чтобы дать отпор попыткам США использовать таможенную войну для экономической изоляции Китая.

22 апреля Трамп снова выразил надежду, что Си сядет за стол переговоров, и пообещал быть «очень любезным».