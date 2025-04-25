Китай готовий послабити торгову війну проти США. Американський імпорт на $45 млрд може потрапити під винятки

Китай розглядає можливість скасування 125% мит на деякі американські товари. Пекін просить компанії визначити, який імпорт може потрапити під винятки, пише Reuters . Китай сигналізує, що стурбований економічними наслідками торгової війни зі США.

Деталі

Міністерство комерції Китаю створило робочу групу, яка збирає списки товарів для можливого звільнення від мит. Компанії можуть подавати власні пропозиції, повідомило анонімне джерело. За даними місцевого видання Caijing, Пекін планує звільнити від тарифів вісім продуктів, пов’язаних із напівпровідниками.

Уряд питає компанії, які американські товари неможливо замінити з інших джерел, адже їх відсутність може зупинити ланцюги поставок, зазначив Майкл Гарт, президент Американської торговельної палати в Китаї. Деякі члени палати повідомили, що минулого тижня імпортували товари без нових мит.

Напередодні серед бізнес-груп поширювався список зі 131 категорії товарів, які можуть звільнити від мит. До нього входять вакцини, хімікати та авіаційні двигуни. Reuters не зміг підтвердити достовірність списку.

Аналітики Huatai Securities оцінили, що ці товари становили $45 млрд імпорту торік.

Митна служба Китаю та Міністерство комерції не відповіли на запити.

Контекст

Торгова війна між США та Китаєм триває, і Вашингтон називає нинішню ситуацію економічно невигідною. США вже запровадили винятки для деяких електронних товарів. Китай заявляє, що готовий боротися, поки США не скасують свої тарифи.

Проте економіка Китаю потерпає: вона наближається до дефляції, попит слабкий, споживчі витрати та настрої не відновилися після пандемії. Уряд закликає експортерів переорієнтуватися на внутрішній ринок, але компанії скаржаться на нижчі прибутки, слабкий попит і ненадійних клієнтів.

Скасування тарифів – це жест підтримки економіки, але водночас воно зменшує тиск на США, дозволяючи відновити частину торгівлі. Багато товарів, зокрема, фармацевтична продукція та етан для нафтохімії, важко замінити, адже США – єдиний постачальник або альтернативи потребують років на виробництво. Наприклад, фармацевтичні гіганти AstraZeneca та GSK мають заводи в США для ліків, що продаються в Китаї, а переробники етану вже просили Пекін про митні винятки.

22 квітня Трамп заявив, що готовий скоротити мита на китайські товари. За його словами, 145% мита проти Китаю буде знижено. «Але вони не будуть нульовими», – зауважив він. Ця подія стала приємною новиною для інвесторів, яких налякали агресивні дії Білого дому в останні тижні.