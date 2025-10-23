Крупные китайские государственные нефтяные компании приостановили закупку транспортируемой морем российской нефти после того, как США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». Об этом 23 октября пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности

Компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil «воздержатся от сделок» с морской российской нефтью – по крайней мере в краткосрочной перспективе – из-за опасений санкций, говорят источники издания.

Китай импортирует около 1,4 млн баррелей российской нефти в день по морскому пути. Большая часть этого объема, отмечает Reuters, закупается независимыми переработчиками, включая мелких операторов. В то же время оценки закупок государственными компаниями разнятся: по данным Vortexa Analytics, за первые девять месяцев 2025 года они составляли менее 250 000 баррелей в день, тогда как Energy Aspects оценивает их в 500 000 баррелей в день.

Торговая компания Unipec, принадлежащая Sinopec, прекратила закупку российской нефти на прошлой неделе после того, как Великобритания внесла в санкционный список «Роснефть», «Лукойл», а также суда теневого флота и китайские компании, в том числе одного крупного китайского нефтепереработчика, сообщили два источника в торговле. По словам трейдеров, «Роснефть» и «Лукойл» продают большую часть своей нефти в Китай через посредников, а не напрямую покупателям.

По словам трейдеров, независимые НПЗ, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить последствия санкций, но будут стремиться возобновить их.

Кроме того, Китай импортирует около 900 000 баррелей в день российской нефти через трубопроводы, поставляемые исключительно компании PetroChina. Трейдеры считают, что эти поставки вряд ли испытывают значительное влияние санкций.

Ожидается, что Китай и Индия обратятся к альтернативным источникам поставок, что приведет к росту цен на несанкционированную нефть с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сообщили трейдеры.

Контекст

Накануне Министерство финансов США, синхронно с Европейским Союзом, объявило о введении санкций в отношении двух ведущих российских нефтяных гигантов – «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения касаются не только самих компаний, но и 34 их дочерних предприятий. Контрагентам этих юридических лиц предоставлен месячный срок для прекращения сделок, иначе им будут грозить вторичные санкции со стороны США.

Основными импортерами российской нефти по ценам, превышающим установленный Западом лимит, традиционно являлись Китай и Индия.

15 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в намерении прекратить импорт российской нефти.

Позже Bloomberg отметил, что это утверждение стало неожиданностью для крупнейших нефтяных компаний Индии, а представитель МИД Индии заявил, что не может подтвердить факт разговора между Трампом и Моди.

17 октября Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что индийские НПЗ уже сократили закупки российской нефти на 50%, хотя с индийской стороны эту информацию до сих пор не подтвердили официально.