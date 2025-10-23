Новые санкции США против российского энергосектора – самые масштабные с начала вторжения в Украину и при президентстве Дональда Трампа. Что они ограничивают, кроме деятельности «Роснефти» и «Лукойла», и как уже влияют не только на Россию, но и ее союзников? Главное из материала WSJ

Вашингтон ввел жесткие санкции против российского энергетического сектора с начала полномасштабного вторжения в Украину. Президент США Дональд Трамп объявил о направленных на блокирование ограничениях в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России – «Роснефти» и «Лукойла», а также почти трех десятков их дочерних структур.

Эти меры отныне отрезают компании от долларовой системы и международных финансовых рынков. Реакция рынка была мгновенной – фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 3,3%, достигнув максимума за несколько недель.

Усиленное давление на Россию

Решение Трампа стало первым случаем полного блокирования российских энергетических гигантов во время его второго президентского срока. Эти санкции являются частью стратегии давления на Москву для достижения прекращения огня в Украине, говорит министр финансов США Скотт Бессент.

«Пора остановить убийства и добиться немедленного прекращения огня», – сказал он, подчеркнув, что Минфин готов усиливать давление, если Россия не пойдет на переговоры.

Сам Трамп объяснил, что действует после длительного периода ожидания от России уступок: «Я просто почувствовал, что время пришло. Мы ждали долго».

Находившийся с визитом на Ближнем Востоке госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон «все еще открыт к переговорам с Москвой», но не может бесконечно ждать.

«Президент неоднократно повторял последние месяцы, что рано или поздно придется действовать, если не будет прогресса в мирных переговорах. Пришел день, когда он решил действовать», – заявил Рубио. Решение было принято после встречи Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

Новые американские санкции не только ограничивают деятельность «Роснефти» и «Лукойла», но и предупреждают иностранные компании о рисках вторичных санкций.

Как пояснил WSJ бывший чиновник Госдепартамента Эдди Фишман, «китайский банк, нефтяной трейдер из ОАЭ или индийский нефтеперерабатывающий завод – если они будут иметь дело с этими российскими компаниями, их также могут наказать санкциями США». Вашингтон распространяет ответственность на глобальную цепь торговли российской нефтью, чтобы минимизировать прибыль России от энергоресурсов.

Белый дом все еще открыт для переговоров с Россией, говорит госсекретарь США Марко Рубио. Фото Getty Images

ЕС поддерживает санкции

Европейский Союз синхронизирует свои шаги с американскими. В июле 2025 года ЕС запретил финансовые операции с индийским НПЗ, который был одним из главных клиентов «Роснефти», а принятый 19-й пакет санкций предусматривает полный запрет на транзакции с компанией. Великобритания также присоединилась к санкциям, введя ограничения против «Лукойла» и «Роснефти», но сохранила исключения для определенных иностранных инвестиций, в частности в каспийском месторождении Шах-Дениз.

В рамках 19-го санкционного пакета ЕС подготовила новые ограничения на импорт российского сжиженного газа, которые вступят в силу в 2026 году. Брюссель также расширяет список судов «теневого флота», который помогает Москве обходить санкции: в «черный список» внесут еще 117 танкеров, перевозящих российскую нефть.

В санкции попадут 12 компаний из Гонконга, Китая и несколько индийских фирм, помогающих поддерживать российскую экономику.

Нефтебаза российской энергетической корпорации «Лукойл» в Нидер-Овер-Хембеке, Брюссель, Бельгия. Фото Getty Images

Европейские санкции коснутся и китайских партнеров России. Дипломаты говорят, что новые ограничения предусматривают меры против двух китайских нефтеперерабатывающих заводов и одного трейдера, способствовавших торговле российской нефтью.

ЕС также намерен расширить санкции против российских банков и ограничить передвижение дипломатов РФ в рамках блока. Лидеры ЕС также готовятся одобрить план направления Украине $200 млрд, полученных от замороженных российских активов, чтобы профинансировать вооружение ВСУ в течение двух лет.

Новый санкционный фронт, который открыли США, ЕС и Великобритания, означает переход к политике максимального давления на Россию.

«Военная машина России испытывает мощный удар, – говорит WSJ эксперт Atlantic Council Ким Донован. – Они уже испытывают трудности с финансированием правительства и армии. Это еще больше ограничит их возможности для продолжения войны в Украине».