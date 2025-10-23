Великі китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – «Роснафти» та «Лукойлу». Про це 23 жовтня пише Reuters з посиланням на джерела.
Деталі
- Компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil «утримаються від операцій» з морською російською нафтою – принаймні в короткостроковій перспективі – через побоювання санкцій, говорять джерела видання.
- Китай імпортує близько 1,4 млн барелів російської нафти на день морським шляхом. Більша частина цього обсягу, зазначає Reuters, закуповується незалежними переробниками, включно з дрібними операторами. Водночас оцінки закупівель державними компаніями різняться: за даними Vortexa Analytics, за перші дев’ять місяців 2025 року вони становили менше 250 000 барелів на день, тоді як Energy Aspects оцінює їх у 500 000 барелів на день.
- Торгова компанія Unipec, що належить Sinopec, припинила закупівлю російської нафти минулого тижня після того, як Велика Британія внесла до санкційного списку «Роснафту», «Лукойл», а також судна тіньового флоту та китайські компанії, зокрема одного великого китайського нафтопереробника, повідомили два джерела в торгівлі. За словами трейдерів, «Роснафта» і «Лукойл» продають більшу частину своєї нафти до Китаю через посередників, а не напряму покупцям.
- За словами трейдерів, незалежні НПЗ, імовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити наслідки санкцій – але прагнутимуть відновити їх.
- Крім того, Китай імпортує близько 900 000 барелів на день російської нафти через трубопроводи, які постачають виключно компанії PetroChina. Трейдери вважають, що ці поставки навряд чи зазнають значного впливу санкцій.
- Очікується, що Китай та Індія звернуться до альтернативних джерел постачання, що призведе до зростання цін на несанкціоновану нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, повідомили трейдери.
Контекст
Напередодні Міністерство фінансів США, синхронно з Європейським Союзом, оголосило про запровадження санкцій щодо двох провідних російських нафтових гігантів – «Лукойлу» та «Роснафти». Обмеження стосуються не лише самих компаній, а й 34 їхніх дочірніх підприємств. Контрагентам цих юридичних осіб надано місячний термін для припинення операцій, інакше їм загрожуватимуть вторинні санкції з боку США.
Основними імпортерами російської нафти за цінами, що перевищують встановлений Заходом ліміт, традиційно були Китай та Індія.
15 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його в намірі припинити імпорт російської нафти.
Пізніше Bloomberg зазначив, що це твердження стало несподіванкою для найбільших нафтових компаній Індії, а речник МЗС Індії заявив, що не може підтвердити факт розмови між Трампом і Моді.
17 жовтня Reuters, посилаючись на представника Білого дому, повідомив, що індійські НПЗ уже скоротили закупівлі російської нафти на 50%, хоча з індійського боку цю інформацію досі не підтвердили офіційно.
