Великі китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – «Роснафти» та «Лукойлу». Про це 23 жовтня пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil «утримаються від операцій» з морською російською нафтою – принаймні в короткостроковій перспективі – через побоювання санкцій, говорять джерела видання.

Китай імпортує близько 1,4 млн барелів російської нафти на день морським шляхом. Більша частина цього обсягу, зазначає Reuters, закуповується незалежними переробниками, включно з дрібними операторами. Водночас оцінки закупівель державними компаніями різняться: за даними Vortexa Analytics, за перші дев’ять місяців 2025 року вони становили менше 250 000 барелів на день, тоді як Energy Aspects оцінює їх у 500 000 барелів на день.

Торгова компанія Unipec, що належить Sinopec, припинила закупівлю російської нафти минулого тижня після того, як Велика Британія внесла до санкційного списку «Роснафту», «Лукойл», а також судна тіньового флоту та китайські компанії, зокрема одного великого китайського нафтопереробника, повідомили два джерела в торгівлі. За словами трейдерів, «Роснафта» і «Лукойл» продають більшу частину своєї нафти до Китаю через посередників, а не напряму покупцям.

За словами трейдерів, незалежні НПЗ, імовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити наслідки санкцій – але прагнутимуть відновити їх.

Крім того, Китай імпортує близько 900 000 барелів на день російської нафти через трубопроводи, які постачають виключно компанії PetroChina. Трейдери вважають, що ці поставки навряд чи зазнають значного впливу санкцій.

Очікується, що Китай та Індія звернуться до альтернативних джерел постачання, що призведе до зростання цін на несанкціоновану нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, повідомили трейдери.

Контекст

Напередодні Міністерство фінансів США, синхронно з Європейським Союзом, оголосило про запровадження санкцій щодо двох провідних російських нафтових гігантів – «Лукойлу» та «Роснафти». Обмеження стосуються не лише самих компаній, а й 34 їхніх дочірніх підприємств. Контрагентам цих юридичних осіб надано місячний термін для припинення операцій, інакше їм загрожуватимуть вторинні санкції з боку США.

Основними імпортерами російської нафти за цінами, що перевищують встановлений Заходом ліміт, традиційно були Китай та Індія.

15 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його в намірі припинити імпорт російської нафти.

Пізніше Bloomberg зазначив, що це твердження стало несподіванкою для найбільших нафтових компаній Індії, а речник МЗС Індії заявив, що не може підтвердити факт розмови між Трампом і Моді.

17 жовтня Reuters, посилаючись на представника Білого дому, повідомив, що індійські НПЗ уже скоротили закупівлі російської нафти на 50%, хоча з індійського боку цю інформацію досі не підтвердили офіційно.