Поставки российской нефти в крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы, что стало благом для экономик обеих стран за последние три года, упадут почти до нуля после введения США санкций против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителей индийских нефтеперерабатывающих заводов.
Подробности
- Последние ограничения делают продолжение поставок практически невозможным. Заказы, которые планировалось оформить на следующей неделе, теперь будут в основном из других источников.
- Переговоры по поводу грузов Urals уже приглушены после заявления Трампа об обещании премьера Индии Моде прекратить закупки российской нефти.
- Санкции уже повлекли за собой волну беспокойства в нефтяной отрасли Китая.
- Аналитики отмечают, что Индии будет относительно легче сократить закупки российской нефти. Вандана Хари, основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights, отметила: «С этой санкционной инициативой индийские НПЗ могут быть вынуждены отступить гораздо быстрее. Для Индии, не покупавшей российскую нефть еще три года назад, это будет относительно легче, чем для Китая».
- Воздействие ограничений может быть частично нивелировано из-за использования нелегальных финансовых схем. «На самом деле все сводится к тому, боятся ли Китай и Индия дальнейшей эскалации вторичных санкций», – отметила Рейчел Зимба, аналитик Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.
Контекст
Исторически Индия не являлась крупным импортером российской сырой нефти, больше завися от Ближнего Востока. Ситуация изменилась в 2022 году после вторжения России в Украину и установления странами «Большой семерки» лимита цены в $60 за баррель, целью которого было ограничить доходы Кремля от нефти, обеспечивая поставки по всему миру. Индия избегает санкционной США сырой нефти из Ирана и Венесуэлы, но российские грузы были разрешены и сравнительно недорогими, поэтому закупки резко возросли.
По данным аналитической компании Kpler, в текущем году Индия получила чуть более 36% своего импорта из России.
22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», двух самых крупных российских нефтегазовых компаний и ряда их дочерних компаний. Ограничения касаются всех структур, в которых эти российские нефтегиганты прямо или косвенно владеют более чем 50% акций.
