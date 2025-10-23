Поставки российской нефти в крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы, что стало благом для экономик обеих стран за последние три года, упадут почти до нуля после введения США санкций против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителей индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Подробности

Последние ограничения делают продолжение поставок практически невозможным. Заказы, которые планировалось оформить на следующей неделе, теперь будут в основном из других источников.

Переговоры по поводу грузов Urals уже приглушены после заявления Трампа об обещании премьера Индии Моде прекратить закупки российской нефти.

Санкции уже повлекли за собой волну беспокойства в нефтяной отрасли Китая.

Аналитики отмечают, что Индии будет относительно легче сократить закупки российской нефти. Вандана Хари, основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights, отметила: «С этой санкционной инициативой индийские НПЗ могут быть вынуждены отступить гораздо быстрее. Для Индии, не покупавшей российскую нефть еще три года назад, это будет относительно легче, чем для Китая».

Воздействие ограничений может быть частично нивелировано из-за использования нелегальных финансовых схем. «На самом деле все сводится к тому, боятся ли Китай и Индия дальнейшей эскалации вторичных санкций», – отметила Рейчел Зимба, аналитик Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.

Контекст

Исторически Индия не являлась крупным импортером российской сырой нефти, больше завися от Ближнего Востока. Ситуация изменилась в 2022 году после вторжения России в Украину и установления странами «Большой семерки» лимита цены в $60 за баррель, целью которого было ограничить доходы Кремля от нефти, обеспечивая поставки по всему миру. Индия избегает санкционной США сырой нефти из Ирана и Венесуэлы, но российские грузы были разрешены и сравнительно недорогими, поэтому закупки резко возросли.

По данным аналитической компании Kpler, в текущем году Индия получила чуть более 36% своего импорта из России.

22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», двух самых крупных российских нефтегазовых компаний и ряда их дочерних компаний. Ограничения касаются всех структур, в которых эти российские нефтегиганты прямо или косвенно владеют более чем 50% акций.