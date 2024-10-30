Китайская BYD впервые обогнала Tesla по квартальной выручке

Китайская компания BYD Co. одержала очередную победу над Tesla Inc., сообщив о квартальной выручке, впервые превзошедшей показатели автопроизводителя Илона Маска с тех пор, как эти компании сравнялись по мировым продажам электромобилей, пишет Bloomberg .

Ключевые факты

Выручка самого продаваемого автопроизводителя Китая выросла на 24%, до 201,1 млрд юаней ($28,2 млрд), за три месяца, закончившихся в сентябре, что ниже прогнозов, но превышает объем продаж Tesla за тот же период в размере $25,2 млрд.

Чистая прибыль увеличилась на 11,5%, до рекордных 11,6 млрд юаней, превзойдя прогнозы, поскольку BYD продала беспрецедентные 1,12 млн электромобилей и гибридных авто. Однако ее прибыль ($1,6 млрд) по-прежнему омрачается заработанными Tesla $2,2 млрд.

Перспективы прибыли BYD в последнем квартале выглядят оптимистично, поскольку компания выигрывает от своей лидирующей позиции по продажам в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке. Последние три месяца в любом году обычно являются пиковым сезоном закупок, и в дополнение к субсидиям центральным правительственным учреждениям было предписано увеличить закупку электромобилей.

Контекст

BYD и Tesla стали основными угрозами для традиционных автопроизводителей, особенно в то время, когда Volkswagen AG, Ford Motor Co., Stellantis NV и General Motors Co. сражаются по дороге к доходности со своим переходом на электромобили. Поскольку рост потребительского спроса на полностью электрические автомобили идет на убыль, BYD оказался более гибким, чем Tesla, благодаря своей сильной линейке гибридных автомобилей.

Гибридные автомобили внесли большой вклад в рост выручки BYD из Шэньчжэня, а модернизированные силовые агрегаты некоторых моделей обеспечивают запас хода более 2000 км. Еще одной ключевой частью преимущества BYD является ее вертикально интегрированная цепочка поставок – изготовление большего количества деталей на месте дает ей преимущество в стоимости и масштабе, позволяя производить автомобили дешевле.

Тем временем Tesla имеет дело с ограниченной и устаревшей линейкой электромобилей и большее внимание уделяет наращиванию производства своего Cybertruck и расширению использования своей системы частичной автоматизации, позиционируемой как Full Self-Driving.

BYD также выиграл от возрождающегося в Китае внутреннего спроса, стимулированного улучшенными государственными субсидиями, направленными на то, чтобы побуждать потребителей обменивать бензиновые автомобили на электромобили и гибриды. Эти местные продажи помогли BYD смягчить зарубежное сопротивление экспансии китайских автопроизводителей.